Аварии и гололёдные травмы исчислялись десятками. Как начался новый год в Беларуси?

Новости Беларуси. Праздничные мероприятия в честь Нового года прошли без серьезных происшествий. Правда, неудобства доставили погодные условия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Аварии и гололедные травмы исчислялись десятками. Экстренные службы подвели итоги.

«Травмы, связанные с ожогом конечностей». Сколько человек пострадали от пиротехники в новогоднюю ночь? Читайте здесь.

Более 100 тысяч человек и 1 500 праздничных площадок по всей стране. Так гуляли в новогоднюю ночь белорусы. Наибольшее количество людей, ожидаемо, собралось в Минске и областных центрах. Порядок в каждом таком месте уже традиционно в усиленном режиме поддерживали правоохранители.