Аварии и гололёдные травмы исчислялись десятками. Как начался новый год в Беларуси?

Новости Беларуси. Праздничные мероприятия в честь Нового года прошли без серьезных происшествий. Правда, неудобства доставили погодные условия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Аварии и гололедные травмы исчислялись десятками. Экстренные службы подвели итоги.
«Травмы, связанные с ожогом конечностей». Сколько человек пострадали от пиротехники в новогоднюю ночь? Читайте здесь.
Более 100 тысяч человек и 1 500 праздничных площадок по всей стране. Так гуляли в новогоднюю ночь белорусы. Наибольшее количество людей, ожидаемо, собралось в Минске и областных центрах. Порядок в каждом таком месте уже традиционно в усиленном режиме поддерживали правоохранители.
К счастью, никаких чрезвычайных происшествий или преступлений не произошло. Лишь несколько случаев неосторожного обращения с пиротехникой.
Итоги первых выходных нового года подвели в ГАИ страны. Одна из причин множественных ДТП – погода. В ГАИ также отметили, что продолжат уделять особое внимание пьяным водителям по 10 января включительно.
Мокрый снег и гололедица в первые дни 2022-го превратили в настоящий каток не только дороги, но и тротуары. А потому в усиленном режиме работали бригады скорых и приемные отделения больниц.
Переломы лучевой кости и лодыжки. Белорусские дороги превратились в каток – какие травмы сейчас наиболее часты? Читайте здесь.
2022-й мог бы по праву считаться чуть ли не самым спокойным Новым годом за последнее десятилетие точно. Если бы не смерть молодого человека в Речице. Ситуация, безусловно, трагическая и требующая тщательного расследования.
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