49 страниц текста, 400 диалоговых площадок. Как проходит сбор предложений по проекту поправок в Конституцию?

Новости Беларуси. Беларусь готовится к важнейшему общественно-политическому событию 2022 года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В стране продолжается обсуждение проекта поправок в Конституцию. На референдум документ вынесут с учетом всех мнений. Поделиться своими предложениями гражданам предлагают в различных форматах – от личного приема до телефонного звонка.

Какой быть Конституции Беларуси? Ответить на этот вопрос мы сможем уже коллективно в феврале, а пока по всей стране продолжают обсуждать проект изменений и дополнений в Основной закон. Только в Минске сформировано 9 групп из числа парламентариев, членов Конституционной комиссии и других экспертов, которые встречаются с коллективами крупных предприятий, вузов и учреждений профессионально технического образования. Организаторы заверяют, только на этом этапе запланировано более 400 таких диалоговых площадок.

«И в сети Интернет». В Беларуси продолжается обсуждение проекта поправок в Конституцию – читайте здесь.

49 страниц текста, порядка 150 статей, которые пропитаны идеями унитарного демократического социального правового государства. Сами законодатели говорят, курс страны никто менять не собирается, наша главная задача сегодня – скорректировать Конституцию с учетом вызовов настоящего времени.