49 страниц текста, 400 диалоговых площадок. Как проходит сбор предложений по проекту поправок в Конституцию?
Новости Беларуси. Беларусь готовится к важнейшему общественно-политическому событию 2022 года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В стране продолжается обсуждение проекта поправок в Конституцию. На референдум документ вынесут с учетом всех мнений. Поделиться своими предложениями гражданам предлагают в различных форматах – от личного приема до телефонного звонка.
Константин Герцев продолжит.
Какой быть Конституции Беларуси? Ответить на этот вопрос мы сможем уже коллективно в феврале, а пока по всей стране продолжают обсуждать проект изменений и дополнений в Основной закон. Только в Минске сформировано 9 групп из числа парламентариев, членов Конституционной комиссии и других экспертов, которые встречаются с коллективами крупных предприятий, вузов и учреждений профессионально технического образования. Организаторы заверяют, только на этом этапе запланировано более 400 таких диалоговых площадок.
«И в сети Интернет». В Беларуси продолжается обсуждение проекта поправок в Конституцию – читайте здесь.
49 страниц текста, порядка 150 статей, которые пропитаны идеями унитарного демократического социального правового государства. Сами законодатели говорят, курс страны никто менять не собирается, наша главная задача сегодня – скорректировать Конституцию с учетом вызовов настоящего времени.
Ирина Луканская, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Предложения по каким-то возможным изменениям по-прежнему могут поступить и быть отправлены на pravo.by, еще будут диалоговые площадки. Мы опять-таки встретимся и обсудим уже вот этот вариант, который есть, чтобы на референдум вынести, я считаю, идеальный вариант Конституции для страны, которая хочет быть суверенной, независимой, самостоятельной. В которой написано, что мы – народ Беларуси, имеем право, неотъемлемое право на свое самоопределение, на свою национальную самобытность, на суверенитет.
Виктор Лискович: «65% и более готовы прийти на референдум, участвовать в нем, высказать свое мнение» – читайте здесь.
К сбору предложений и дополнений уже 5 января присоединяется и верхняя палата парламента. Подробности работы общественной приемной в Совете Республики вы видите на своих экранах.
Какие предложения белорусы уже внесли по проекту Конституции? Рассказали в штабе «Белой Руси» – читайте здесь.
В таких важных для истории страны моментах и проявляется ответственность белорусского народа. Ведь по этой Конституции жить всем нам: с разными взглядами, предпочтениями и вкусами, поэтому необходимо учесть мнение каждого.