При досмотре был обнаружен пакетик с марихуаной. Что известно о погибшем в новогоднюю ночь жителе Речицы?
Новости Беларуси. 2022-й мог бы по праву считаться чуть ли не самым спокойным Новым годом за последнее десятилетие точно. Если бы не смерть молодого человека в Речице. Ситуация, безусловно, трагическая и требующая тщательного расследования, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Зато родных погибшего это ни капельки не смутило. По заверениям экстремистов, на снимках можно было четко рассмотреть следы синяков и множественных гематом. И возникли они, естественно, от милицейских дубинок. Только вот люди с медицинским образованием, даже не глядя на эти жуткие фото, скажут, что это классические трупные пятна, а никак не синяки.
СК о погибшем в новогоднюю ночь в Речице: «Концентрация этилового спирта в крови мужчины составляла 4,3 промилле». Подробнее здесь.
Александр Пантюхов, начальник отдела организации медицинской защиты при чрезвычайных ситуациях Министерства здравоохранения Беларуси:
Очень часто родственники или знакомые обвиняют, что кто-то побил – муж жену пробил или жена мужа – за счет трупных пятен. То есть механизм такой, что сосуды расширяются у покойника, кровь стекает в те участки, которые более низкие, со временем эта кровь загустевает и образуется что-то подобное синякам.
Когда нетренированный человек смотрит, что у человека синие пятна, сразу ощущение, что его кто-то бил.
Безусловно, расставит все на места только заключение судмедэкспертов. Однако 3 января стали известны еще некоторые неприятные подробности из жизни погибшего. Например, во время досмотра у него был обнаружен пакетик с марихуаной. Это, к слову, уже подтвердила экспертиза. Аналогичное вещество обнаружено и в моче умершего. А изучив телефон молодого человека, следователи нашли переписку с интернет-магазином по продаже наркотиков, что может свидетельствовать о причастности парня к их незаконному обороту или употреблению. Интересно, связано ли все это с тем, что у здорового молодого мужчины внезапно остановилось сердце?
Сергей Шуманский, корреспондент:
В любом случае всем сейчас придется дождаться результатов расследования. Наверняка будет очень интересно.
Превозносят как очередную сакральную жертву. Вот какие комментарии пишут в чатах по поводу погибшего в Речице.