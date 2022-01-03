При досмотре был обнаружен пакетик с марихуаной. Что известно о погибшем в новогоднюю ночь жителе Речицы?

Новости Беларуси. 2022-й мог бы по праву считаться чуть ли не самым спокойным Новым годом за последнее десятилетие точно. Если бы не смерть молодого человека в Речице. Ситуация, безусловно, трагическая и требующая тщательного расследования, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Зато родных погибшего это ни капельки не смутило. По заверениям экстремистов, на снимках можно было четко рассмотреть следы синяков и множественных гематом. И возникли они, естественно, от милицейских дубинок. Только вот люди с медицинским образованием, даже не глядя на эти жуткие фото, скажут, что это классические трупные пятна, а никак не синяки. СК о погибшем в новогоднюю ночь в Речице: «Концентрация этилового спирта в крови мужчины составляла 4,3 промилле». Подробнее здесь.

Александр Пантюхов, начальник отдела организации медицинской защиты при чрезвычайных ситуациях Министерства здравоохранения Беларуси:

Очень часто родственники или знакомые обвиняют, что кто-то побил – муж жену пробил или жена мужа – за счет трупных пятен. То есть механизм такой, что сосуды расширяются у покойника, кровь стекает в те участки, которые более низкие, со временем эта кровь загустевает и образуется что-то подобное синякам. Когда нетренированный человек смотрит, что у человека синие пятна, сразу ощущение, что его кто-то бил.