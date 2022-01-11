Обсуждения порой выливаются в создание новых проектов. Чего хотят белорусы от новой Конституции?

Новости Беларуси. Новации в Основном законе нашей страны активно обсуждают в Минске и регионах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Неравнодушные люди делятся своим видением будущего Беларуси и идеями, как сделать жизнь в ней лучше. Предложений столько, что хватит не только на одну обновленную Конституцию. Уже больше 4 000 откликов. Обсуждения изменений и дополнений выливаются порой в создание новых проектов, направленных на укрепление отношений между белорусами, развитие различных отраслей внутри страны, а также грамотное выстраивание внешних связей. Подробности у Оксаны Семашко.

Студент Николай уверен, чтобы достойно жить, нужно много работать и совершенствовать навыки. Молодой человек планирует строить карьеру в своей стране, а потому с таким искренним интересом вникает в нюансы грядущих изменений. Белорусские студенты о Конституции: «Нужно оставаться неравнодушным в таких ситуациях и вносить вклад в развитие своего общества». Подробности здесь. В Беларуси молодежь не оставлена без внимания, слышат голос каждого. Ведь именно их потенциал – залог успешного развития страны.

Петр Миклашевич, председатель Конституционного суда Беларуси:

Конституция сохраняет, с одной стороны, и усиливает социальные гарантии, а с другой стороны, обязывает граждан также, соответственно, проявлять социальную ответственность. И на конституционном уровне определено, что граждане должны вносить посильный вклад в развитие общества и государства. Это касается и конкретно молодежи, которая получила образование, будет работать на предприятиях, в учреждениях и организациях. Государство создает условия для максимальной реализации, но и старания молодых людей должны быть направлены на интересы общества.

Оксана Семашко, корреспондент:

В проекте обновленной Конституции появилась новая статья. Сегодня она уже нашла одобрение у студентов Белорусского государственного технологического университета. Ведь именно это изменение в Основном законе нашей страны гарантирует молодежи право на интеллектуальное, духовное, нравственное, физическое и культурное развитие. Молодых активистов волнуют абсолютно разные темы: от сохранения исторической памяти до глобальных вопросов внешней политики.

Международные соглашения и вопросы поддержки семей. Что думают ректоры белорусских вузов о проекте Конституции? Будущих медиков сегодня больше всего интересует поддержка семьи, забота о пожилых и людях с ограниченными возможностями. Студенты БГМУ уже включились в работу во время учебы. Общение с пациентами позволяет лучше понять «болевые точки» белорусов. Студенчество беспокоит их жизнь, заработная плата. В БГМУ обсудили изменения и дополнения в Конституцию.

О том, насколько важна роль родителей в воспитании подрастающего поколения, знают и педагоги. Будущие учителя и опытные преподаватели настаивают на классическом понимании семьи. «Высокий интерес к вопросам социальной политики». Игорь Сергеенко рассказал, какие изменения в Конституцию волнуют людей. Белорусы активно обсуждают буквально каждое изменение и дополнение Основного закона. Представители Конституционной комиссии обещают учесть дельные предложения каждого. Людмила Макарина-Кибак о ВНС: «Интересует наших людей то, как можно будет попасть на само собрание». Читайте здесь.

Петр Ворон, начальник отдела Министерства спорта и туризма Беларуси:

Очень хорошо подмечено, что человек должен и сам заботиться о своем здоровье. Это те же занятия физической культурой, зарядка по утрам, участие в спортивно-массовых мероприятиях различного рода. Этот акцент очень значимый, для нашей отрасли в том числе, так как это будет все идти через физическую культуру и спорт. Проект Конституции еще больше усилит наши традиции и культуру. Вадим Гигин: положения в проекте Конституции создают барьер перед международным вмешательством в наши дела. Читайте здесь.

Спорт, духовное развитие, физическая культура не должны быть второстепенными в нашей стране, считают в Витебском госуниверситете. Здоровая нация, по мнению жителей северного региона, способна преодолеть все преграды. Максим Рыженков об обсуждении Конституции: большинство обращений касаются конфигурации новой власти – ВНС. Подробности здесь. В Гомеле сегодня углубились в геополитику. Конституционные реформы в XXI веке провели в 90 странах мира, почти в 60 приняли новые Конституции. Сейчас уже ясно – Россия и Китай крепнут, а вот США, наоборот, сдает свои позиции. Борьба за ресурсы и умы продолжается, от того и цветные революции. Чтобы мир и спокойствие сохранились в наших семьях, белорусам нужно принять взвешенное решение и самим определить курс развития родной страны на референдуме.