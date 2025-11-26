Прямой эфир

Новости по тегу #Петр Миклашевич

Впервые на ВНС будут избирать судей Конституционного и Верховного судов – Миклашевич
26 ноября 2025 10:44

Впервые на ВНС будут избирать судей Конституционного и Верховного судов – Миклашевич

Церемония торжественного чествования государственных герба, гимна и флага состоялась в Минске
11 мая 2025 11:13

Церемония торжественного чествования государственных герба, гимна и флага состоялась в Минске

Конституционный Суд Беларуси принял послание Президенту и Национальному собранию
12 марта 2025 10:36

Конституционный Суд Беларуси принял послание Президенту и Национальному собранию

«Мы граждане Беларуси!» – 27 юношей и девушек получили паспорта в Конституционном суде
10 марта 2025 11:20

«Мы граждане Беларуси!» – 27 юношей и девушек получили паспорта в Конституционном суде

Третий день досрочного голосования в Беларуси – явка по стране составила 27,15%
23 января 2025 19:50

Третий день досрочного голосования в Беларуси – явка по стране составила 27,15%

Пётр Миклашевич провёл приём граждан – с какими вопросами обращались белорусы?
11 декабря 2024 13:41

Пётр Миклашевич провёл приём граждан – с какими вопросами обращались белорусы?

Лукашенко: «Вы должны доступно рассказывать!» Судьи объяснили, как работают конституционные жалобы
18 июля 2024 17:03

Лукашенко: «Вы должны доступно рассказывать!» Судьи объяснили, как работают конституционные жалобы

Лукашенко: все заложенные в Конституции принципы и нормы должны работать на практике
18 июля 2024 11:03

Лукашенко: все заложенные в Конституции принципы и нормы должны работать на практике

«Нам надо убрать всё лишнее». Лукашенко поручил провести ревизию законодательства Беларуси
18 июля 2024 10:57

«Нам надо убрать всё лишнее». Лукашенко поручил провести ревизию законодательства Беларуси

Научно-практический комментарий к Конституции Беларуси презентовали в Минске
13 марта 2024 11:05

Научно-практический комментарий к Конституции Беларуси презентовали в Минске

Пётр Миклашевич вручил паспорта юным белорусам
11 марта 2024 13:31

Пётр Миклашевич вручил паспорта юным белорусам

Конституционный суд огласил послание Президенту и парламенту
05 марта 2024 11:43

Конституционный суд огласил послание Президенту и парламенту