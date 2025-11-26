Новости по тегу #Петр Миклашевич

На предстоящем заседании делегатам предстоит принять соответствующие решения – отклонить или поддержать кадровые предложения.
Наши герб, флаг и гимн являются важнейшими атрибутами суверенитета и независимости Отечества. И ежегодно во второе воскресенье мая мы в едином патриотическом порыве отдаем дань уважения нашим символам
Как отметил председатель Конституционного Суда, поскольку цифровое развитие определено в качестве важнейшей цели стратегического характера, существует необходимость принять закон «О технологиях искусственного интеллекта».
Именно в этот момент они становятся полноправными гражданами своей страны. В подарок ребята традиционно получили Конституцию, а также обложку на паспорт и книжное издание «Символы Беларуси».
Свой выбор досрочно сделали министры экономики и сельского хозяйства, председатель Конституционного суда и митрополит.
Своим правом задать вопрос председателю Конституционного Суда воспользовались больше 10 человек. В основном, обращения касались земельных споров и оформления документов.
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