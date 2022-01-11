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Максим Рыженков об обсуждении Конституции: большинство обращений касаются конфигурации новой власти – ВНС

11 января 2022 11:36
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Новости Беларуси. К обсуждению проекта изменений Основного закона страны присоединились и регионы. На встрече актива Витебской области присутствовал замглавы Администрации Президента Максим Рыженков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Представители власти, общественности смогли озвучить свои предложения. Особое внимание – сохранению социальных гарантий и исторической памяти.  

Максим Рыженков об обсуждении Конституции: большинство обращений касаются конфигурации новой власти – ВНС-1

Елена Сабирова, председатель Витебской областной организации Белорусского профсоюза работников культуры, информации, спорта и туризма:  
Наши работники поддерживают дополнения и изменения в статью 45 Конституции. Говорится о том, что человек должен беречь свое здоровье. Потому что только 10 % зависит от того, как медицина обслуживает человека. Но самое главное, чтобы человек занимался спортом, занимался духовным развитием, физической культурой.  

Максим Рыженков об обсуждении Конституции: большинство обращений касаются конфигурации новой власти – ВНС-4

Максим Рыженков, первый заместитель главы Администрации Президента Беларуси:  
Большинство обращений касаются конфигурации новой власти – Всебелорусское собрание, какие-то полномочия президентские, парламентские, перераспределение между ними, людей волнует тема повышения ответственности за свое здоровье, на это обращают внимание. Вопрос патриотического воспитания личности и связанная с ним память о прошлом.  

А в эти минуты в Витебском государственном университете имени Машерова проходит обсуждение изменений в проект Конституции с молодежью региона.  

# Конституция # общество # Максим Рыженков # Елена Сабирова # Фотофакт

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