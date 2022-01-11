Максим Рыженков об обсуждении Конституции: большинство обращений касаются конфигурации новой власти – ВНС

Новости Беларуси. К обсуждению проекта изменений Основного закона страны присоединились и регионы. На встрече актива Витебской области присутствовал замглавы Администрации Президента Максим Рыженков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Елена Сабирова, председатель Витебской областной организации Белорусского профсоюза работников культуры, информации, спорта и туризма: Наши работники поддерживают дополнения и изменения в статью 45 Конституции. Говорится о том, что человек должен беречь свое здоровье. Потому что только 10 % зависит от того, как медицина обслуживает человека. Но самое главное, чтобы человек занимался спортом, занимался духовным развитием, физической культурой.

Максим Рыженков, первый заместитель главы Администрации Президента Беларуси:

Большинство обращений касаются конфигурации новой власти – Всебелорусское собрание, какие-то полномочия президентские, парламентские, перераспределение между ними, людей волнует тема повышения ответственности за свое здоровье, на это обращают внимание. Вопрос патриотического воспитания личности и связанная с ним память о прошлом.

А в эти минуты в Витебском государственном университете имени Машерова проходит обсуждение изменений в проект Конституции с молодежью региона.