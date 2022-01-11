Тысячам имён убитых солдат вернули былую славу. Как в поисковом клубе сохраняют память о Великой Победе?

Новости Беларуси. Герой нашего сюжета как раз 11 января получил из рук Президента одну из премий. Николай Борисенко возглавляет поисковый клуб «Виккру», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это, кстати, самое большое объединение поисковиков нашей страны.

За долгие годы продуктивной работы участники клуба не раз отмечались наградами. Это понятно – почетно и приятно. Но самая главная гордость могилевских историков – возвращение спустя время тысячам имен павших солдат и офицеров былой славы.

Для нас, белорусов, Великая Отечественная – святые страницы в истории нашей государственности. И если для большинства поколения 40+, заставших рассказы живых ветеранов, – это неоспоримый факт, то для молодежи – это что-то из далекого прошлого. Поэтому глава государства и объявил 2022-й Годом исторической памяти.

Руководитель поискового клуба: историческую память переоценить невозможно, я счастлив, что это попало в главный закон страны – читайте здесь.

С Николаем Борисенко съемочная группа нашего телеканала познакомилась в июне 2021 года, тогда его команда работала в Осиповичском районе. Эти раскопки пролили свет на события 1941 года, когда в этих местах шли ожесточенные бои. По воспоминаниям местных жителей, сотни «красных» кавалеристов шли в атаку. Многие из них погибли под фашистским огнем.