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Тысячам имён убитых солдат вернули былую славу. Как в поисковом клубе сохраняют память о Великой Победе?

11 января 2022 20:11
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Новости Беларуси. Герой нашего сюжета как раз 11 января получил из рук Президента одну из премий. Николай Борисенко возглавляет поисковый клуб «Виккру», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это, кстати, самое большое объединение поисковиков нашей страны.   

Тысячам имён убитых солдат вернули былую славу. Как в поисковом клубе сохраняют память о Великой Победе?-1

За долгие годы продуктивной работы участники клуба не раз отмечались наградами. Это понятно – почетно и приятно. Но самая главная гордость могилевских историков – возвращение спустя время тысячам имен павших солдат и офицеров былой славы.  

Тысячам имён убитых солдат вернули былую славу. Как в поисковом клубе сохраняют память о Великой Победе?-4

Для нас, белорусов, Великая Отечественная – святые страницы в истории нашей государственности. И если для большинства поколения 40+, заставших рассказы живых ветеранов, – это неоспоримый факт, то для молодежи – это что-то из далекого прошлого. Поэтому глава государства и объявил 2022-й Годом исторической памяти.  

Руководитель поискового клуба: историческую память переоценить невозможно, я счастлив, что это попало в главный закон страны – читайте здесь.    

С Николаем Борисенко съемочная группа нашего телеканала познакомилась в июне 2021 года, тогда его команда работала в Осиповичском районе. Эти раскопки пролили свет на события 1941 года, когда в этих местах шли ожесточенные бои. По воспоминаниям местных жителей, сотни «красных» кавалеристов шли в атаку. Многие из них погибли под фашистским огнем.  

Тысячам имён убитых солдат вернули былую славу. Как в поисковом клубе сохраняют память о Великой Победе?-7

Но далеко не награды – главная гордость могилевских историков, а тысячи имен убитых солдат и офицеров, которые спустя столько лет забвения вернули себе былую славу.  

«Этих солдат мы вернули в свои семьи с войны». Пообщались с лауреатами спецпремии Президента Беларуси – читайте здесь.    

Тысячам имён убитых солдат вернули былую славу. Как в поисковом клубе сохраняют память о Великой Победе?-10

Участники клуба часто повторяют, наша сила в исторической памяти, это тонкая нить между поколениями, и если ее прервать, то историю перепишут, и мы утратим эту силу. А пока этого ждут по ту сторону западных границ, мы делаем все, чтобы память о Великой Победе сохранилась, а награды всегда найдут своих героев.  

Руководитель поискового клуба: героизация нацизма началась с того времени, как мы начали подзабывать войну, ее ужасы, кровь – читайте здесь.    

# Великая Отечественная война # общество # Константин Герцев # Александр Лукашенко # Николай Борисенко # Светлана Борисенко # Фотофакт

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