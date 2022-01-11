На таких белорусов и может положиться страна. Кто стал лауреатом премии Президента «За духовное возрождение»?

Новости Беларуси. Сильные духом и щедрые сердцем. Церемония вручения премии «За духовное возрождение» и специальных премий Президента прошла 11 января в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Наград удостоены педагоги, врачи, люди культуры и общественные деятели. Все они показали выдающиеся результаты своей работы в 2021 году, а сегодня торжественно приняли слова благодарности от Президента.

Это патриоты по поступкам, настоящая народная интеллигенция по духу, для которой любовь к Родине, в первую очередь, служение ей, стремление сделать родную страну краше – отметил Александр Лукашенко. Именно на таких белорусов и может положиться страна.

Материал Ксении Худолей.

Эту уже традиционную церемонию во Дворце Республики отличает искренняя личная скромность лауреатов. Педагоги, театралы, музыканты, благотворители и служители церкви могут много поведать о деле своей жизни, а вот о собственных заслугах рассказывают неохотно. Впрочем, их душевный и духовный вклад в развитие страны не нуждается в словах.

В холле Дворца Республики десятки стендов-выставок. Неудивительно, работа и, конечно, сердечная потребность лауреатов премий – просвещать белорусов, показывать разные грани нашей культуры, открывать обществу новые возможности. Символизм и в том, что церемония четверть века проходит в рождественские дни – самые светлые и чистые.