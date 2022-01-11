На таких белорусов и может положиться страна. Кто стал лауреатом премии Президента «За духовное возрождение»?
Новости Беларуси. Сильные духом и щедрые сердцем. Церемония вручения премии «За духовное возрождение» и специальных премий Президента прошла 11 января в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Наград удостоены педагоги, врачи, люди культуры и общественные деятели. Все они показали выдающиеся результаты своей работы в 2021 году, а сегодня торжественно приняли слова благодарности от Президента.
Это патриоты по поступкам, настоящая народная интеллигенция по духу, для которой любовь к Родине, в первую очередь, служение ей, стремление сделать родную страну краше – отметил Александр Лукашенко. Именно на таких белорусов и может положиться страна.
Материал Ксении Худолей.
Эту уже традиционную церемонию во Дворце Республики отличает искренняя личная скромность лауреатов. Педагоги, театралы, музыканты, благотворители и служители церкви могут много поведать о деле своей жизни, а вот о собственных заслугах рассказывают неохотно. Впрочем, их душевный и духовный вклад в развитие страны не нуждается в словах.
В холле Дворца Республики десятки стендов-выставок. Неудивительно, работа и, конечно, сердечная потребность лауреатов премий – просвещать белорусов, показывать разные грани нашей культуры, открывать обществу новые возможности. Символизм и в том, что церемония четверть века проходит в рождественские дни – самые светлые и чистые.
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Сохранить и приумножить лучшие черты своего народа и не стать заложником чужих идеалов. Белорусы, приглашенные на эту сцену, живут именно по таким моральным правилам. Протоиерей Кирилл Шолков – один из пяти лауреатов премии «За духовное возрождение». И в миру, и в церкви он никогда не забывает разделить тяжелую ношу с теми, кто в этом нуждается – онкобольными, стариками и детьми-сиротами.
Протоиерей Кирилл Шолков, настоятель храма иконы Божией Матери «Всецарица» в Минске:
Я возглавляю социальное служение белорусской церкви по благословению высокопреосвященства митрополита Минского и Заславского Вениамина. Много всяких проектов по Минску, по Минской области, по Беларуси проходит. Вот вчера закончилась акция «В ожидании рождественских чудес». У нас приход занимается онкопациентами. Когда человек получает такой диагноз, он переворачивает свою жизнь, конечно. И очень хочется, чтобы человек приходил к вере. Это дает силы, дает надежду, дает веру в будущее.
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Спецпремии также удостоен Национальный олимпийский комитет за организацию и проведение фестиваля «Вытокі». Он впервые прокатился по стране в 2021 году и тут же вел за собой людей разных профессий, возрастов и интересов, объединяя в спортивном и культурном порыве. Хочется верить, что так родилась новая добрая белорусская традиция, а их мы умеем хранить.
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