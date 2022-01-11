«Высокий интерес к вопросам социальной политики». Игорь Сергеенко рассказал, какие изменения в Конституцию волнуют людей

Игорь Сергеенко, глава Администрации Президента Беларуси:

Поступило более четырех тысяч откликов, обращений в поддержку конкретных предложений. Достаточно высокий интерес к вопросам социальной политики. В первую очередь, людей интересует, сохранятся ли наши ориентиры. Интересуют, конечно же, многих вопросы Всебелорусского народного собрания: функции, полномочия, для чего, зачем предлагается этот высший представительный орган народовластия. Достаточно высокий интерес со стороны наших политологов, социологов и к преамбуле. Анализ всей поступающей информации говорит о том, что многие подходят достаточно серьезно. Не чисто эмоционально – нравится, не нравится – а конкретно: нужно так и так.