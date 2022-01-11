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«Высокий интерес к вопросам социальной политики». Игорь Сергеенко рассказал, какие изменения в Конституцию волнуют людей

11 января 2022 10:57
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Новости Беларуси. Свыше четырех тысяч откликов и предложений. Огромный интерес в нашем обществе вызывает конституционная реформа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

«Высокий интерес к вопросам социальной политики». Игорь Сергеенко рассказал, какие изменения в Конституцию волнуют людей-1

Обновленный главный закон страны, дополнения и изменения в него 11 января обсудили в Белорусском государственном медицинском университете. В диалоговой площадке принял участие глава Администрации Президента.  

«Высокий интерес к вопросам социальной политики». Игорь Сергеенко рассказал, какие изменения в Конституцию волнуют людей-4

Игорь Сергеенко, глава Администрации Президента Беларуси:  
Поступило более четырех тысяч откликов, обращений в поддержку конкретных предложений. Достаточно высокий интерес к вопросам социальной политики. В первую очередь, людей интересует, сохранятся ли наши ориентиры. Интересуют, конечно же, многих вопросы Всебелорусского народного собрания: функции, полномочия, для чего, зачем предлагается этот высший представительный орган народовластия. Достаточно высокий интерес со стороны наших политологов, социологов и к преамбуле. Анализ всей поступающей информации говорит о том, что многие подходят достаточно серьезно. Не чисто эмоционально – нравится, не нравится – а конкретно: нужно так и так.  

# Конституция # общество # Игорь Сергеенко # Фотофакт

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