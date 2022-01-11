Белорусские студенты о Конституции: «Нужно оставаться неравнодушным в таких ситуациях и вносить вклад в развитие своего общества»
Новости Беларуси. Новации в Основном законе нашей страны активно обсуждают в Минске и регионах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Неравнодушные люди делятся своим видением будущего Беларуси и идеями, как сделать жизнь в ней лучше.
Предложений столько, что хватит не только на одну обновленную Конституцию. Уже больше 4 000 откликов. Обсуждения изменений и дополнений выливаются порой в создание новых проектов, направленных на укрепление отношений между белорусами, развитие различных отраслей внутри страны, а также грамотное выстраивание внешних связей.
Подробности у Оксаны Семашко.
Студент Николай уверен, чтобы достойно жить, нужно много работать и совершенствовать навыки. Молодой человек планирует строить карьеру в своей стране, а потому с таким искренним интересом вникает в нюансы грядущих изменений.
Николай Буковский, студент БГТУ:
Нужно оставаться неравнодушным в таких ситуациях и вносить вклад в развитие своего общества и страны, чтобы это шло на благо и процветание нашей нации. Потому что от нас зависит рост и достояние следующего поколения, наших детей, внуков, чтобы мы смогли достойно жить и развиваться в нашем обществе, подавать пример другим государствам и странам. Чтобы это только приумножалось, преувеличивалось, ценилось, конечно, и поддерживалось не только нами, но и всеми окружающими.
Молодых активистов волнуют абсолютно разные темы: от сохранения исторической памяти до глобальных вопросов внешней политики.
Александра Кондратович, студентка БГТУ:
Знать историю – это важно, потому что наши прадеды воевали. Это история, которую мы несем. И чтобы больше такого не повторялось, мы должны помнить об этом.