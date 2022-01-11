Прямой эфир

Белорусские студенты о Конституции: «Нужно оставаться неравнодушным в таких ситуациях и вносить вклад в развитие своего общества»

11 января 2022 19:29
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Новации в Основном законе нашей страны активно обсуждают в Минске и регионах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Неравнодушные люди делятся своим видением будущего Беларуси и идеями, как сделать жизнь в ней лучше. 

Предложений столько, что хватит не только на одну обновленную Конституцию. Уже больше 4 000 откликов. Обсуждения изменений и дополнений выливаются порой в создание новых проектов, направленных на укрепление отношений между белорусами, развитие различных отраслей внутри страны, а также грамотное выстраивание внешних связей.  

Подробности у Оксаны Семашко.  

Студент Николай уверен, чтобы достойно жить, нужно много работать и совершенствовать навыки. Молодой человек планирует строить карьеру в своей стране, а потому с таким искренним интересом вникает в нюансы грядущих изменений.  

Белорусские студенты о Конституции: «Нужно оставаться неравнодушным в таких ситуациях и вносить вклад в развитие своего общества»-1

Николай Буковский, студент БГТУ:  
Нужно оставаться неравнодушным в таких ситуациях и вносить вклад в развитие своего общества и страны, чтобы это шло на благо и процветание нашей нации. Потому что от нас зависит рост и достояние следующего поколения, наших детей, внуков, чтобы мы смогли достойно жить и развиваться в нашем обществе, подавать пример другим государствам и странам. Чтобы это только приумножалось, преувеличивалось, ценилось, конечно, и поддерживалось не только нами, но и всеми окружающими.  

Молодых активистов волнуют абсолютно разные темы: от сохранения исторической памяти до глобальных вопросов внешней политики.  

Белорусские студенты о Конституции: «Нужно оставаться неравнодушным в таких ситуациях и вносить вклад в развитие своего общества»-4

Александра Кондратович, студентка БГТУ:  
Знать историю – это важно, потому что наши прадеды воевали. Это история, которую мы несем. И чтобы больше такого не повторялось, мы должны помнить об этом.  

# Конституция # общество # Оксана Семашко # Николай Буковский # Петр Миклашевич # Александра Кондратович # Игорь Войтов # Александр Жук # Людмила Макарина-Кибак # Петр Ворон # Вадим Гигин # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Конфетка как ритуал. Почему зависимость от сладкого может стать проблемой?
11 января 2022 18:20

Конфетка как ритуал. Почему зависимость от сладкого может стать проблемой?

25 тысяч долларов за звонок. Что грозит шутникам-«минёрам»? Анонс программы «Постскриптум»
11 января 2022 17:54

25 тысяч долларов за звонок. Что грозит шутникам-«минёрам»? Анонс программы «Постскриптум»

Президент: мы обязаны донести правду о геноциде белорусского народа, прежде всего для наших детей
11 января 2022 17:51

Президент: мы обязаны донести правду о геноциде белорусского народа, прежде всего для наших детей