Прямой эфир

Руководитель поискового клуба: историческую память переоценить невозможно, я счастлив, что это попало в главный закон страны

11 января 2022 20:09
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Герой нашего сюжета – как раз 11 января получил из рук Президента одну из премий. Николай Борисенко возглавляет поисковый клуб «Виккру», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это, кстати, самое большое объединение поисковиков нашей страны.   

Руководитель поискового клуба: историческую память переоценить невозможно, я счастлив, что это попало в главный закон страны-1

Кто действительно знает историю, так это Николай Борисенко. Могилевский областной клуб «Виккру», возглавляемый им, – самое большое объединение поисковиков нашей страны. В его состав входят 23 группы в 15 районах области, а это почти 150 активных «штыков». За почти 30 лет продуктивной работы «виккрувцы» не раз отмечались наградами, причем не только белорусского образца, но сегодняшняя премия – новая глава в летописи исследователей из Могилева.  

Руководитель поискового клуба: историческую память переоценить невозможно, я счастлив, что это попало в главный закон страны-4

Николай Борисенко, руководитель историко-патриотического поискового клуба «Виккру»:  
Историческую память переоценить невозможно. Она связующее звено между старшим поколением и молодежью, она является идейной основой любого государства, она помогает воспитывать патриотизм. Вот это все, чем мы занимаемся порядка 28 лет уже, почти 28 лет. И мы очень счастливы. Я, например, очень счастлив от того, что это попало в главный закон страны. Это утверждение, потому что просто позиционировать, говорить о том, что это важно, – это одно, но, когда это попадает в законодательный акт какой-то, – это совершенно другое.  

Тысячам имен убитых солдат вернули былую славу. Как в поисковом клубе сохраняют память о Великой Победе? Читайте здесь.  

# Великая Отечественная война # общество # Константин Герцев # Александр Лукашенко # Николай Борисенко # Светлана Борисенко # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
На таких белорусов и может положиться страна. Кто стал лауреатом премии Президента «За духовное возрождение»?
11 января 2022 20:06

На таких белорусов и может положиться страна. Кто стал лауреатом премии Президента «За духовное возрождение»?

Белорусские и российские лётчики провели совместное патрулирование границ
11 января 2022 20:04

Белорусские и российские лётчики провели совместное патрулирование границ

«Толькі стваральная праца вядзе дзяржаву да росквіту». Лукашенко о лауреатах премии
11 января 2022 20:02

«Толькі стваральная праца вядзе дзяржаву да росквіту». Лукашенко о лауреатах премии