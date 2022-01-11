Руководитель поискового клуба: историческую память переоценить невозможно, я счастлив, что это попало в главный закон страны

Новости Беларуси. Герой нашего сюжета – как раз 11 января получил из рук Президента одну из премий. Николай Борисенко возглавляет поисковый клуб «Виккру», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это, кстати, самое большое объединение поисковиков нашей страны.

Кто действительно знает историю, так это Николай Борисенко. Могилевский областной клуб «Виккру», возглавляемый им, – самое большое объединение поисковиков нашей страны. В его состав входят 23 группы в 15 районах области, а это почти 150 активных «штыков». За почти 30 лет продуктивной работы «виккрувцы» не раз отмечались наградами, причем не только белорусского образца, но сегодняшняя премия – новая глава в летописи исследователей из Могилева.

Николай Борисенко, руководитель историко-патриотического поискового клуба «Виккру»:

Историческую память переоценить невозможно. Она связующее звено между старшим поколением и молодежью, она является идейной основой любого государства, она помогает воспитывать патриотизм. Вот это все, чем мы занимаемся порядка 28 лет уже, почти 28 лет. И мы очень счастливы. Я, например, очень счастлив от того, что это попало в главный закон страны. Это утверждение, потому что просто позиционировать, говорить о том, что это важно, – это одно, но, когда это попадает в законодательный акт какой-то, – это совершенно другое.