Международные соглашения и вопросы поддержки семей. Что думают ректоры белорусских вузов о проекте Конституции?
Новости Беларуси. Новации в Основном законе нашей страны активно обсуждают в Минске и регионах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Неравнодушные люди делятся своим видением будущего Беларуси и идеями, как сделать жизнь в ней лучше.
Предложений столько, что хватит не только на одну обновленную Конституцию. Уже больше 4 000 откликов. Обсуждения изменений и дополнений выливаются порой в создание новых проектов, направленных на укрепление отношений между белорусами, развитие различных отраслей внутри страны, а также грамотное выстраивание внешних связей.
Подробности у Оксаны Семашко.
Игорь Войтов, ректор БГТУ:
Желательно было бы расширить, допустим, в рамках вопросов, связанных с международными соглашениями, где участвует Беларусь, о том, что будет расширено сотрудничество нашей страны в рамках соглашений Союзного государства, Содружества Независимых Государств, евразийского соглашения, ОДКБ и ряда других, то есть что является, на наш взгляд, тоже очень и очень важным.
О том, насколько важна роль родителей в воспитании подрастающего поколения, знают и педагоги. Будущие учителя и опытные преподаватели настаивают на классическом понимании семьи.
Александр Жук, ректор БГПУ:
Мы готовим будущих педагогов, и сегодня проблема взаимодействия семьи и школы, учителей и родителей очень актуальна. И мы очень рады, что в проект изменений Конституции закладываются вопросы, связанные с поддержкой семей, в том числе детей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации. Это говорит о том, что государство и страна поддерживают социальную ориентацию своей структуры.
Белорусские студенты о Конституции: «Нужно оставаться неравнодушным в таких ситуациях и вносить вклад в развитие своего общества». Читайте здесь.