Международные соглашения и вопросы поддержки семей. Что думают ректоры белорусских вузов о проекте Конституции?

Новости Беларуси. Новации в Основном законе нашей страны активно обсуждают в Минске и регионах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Неравнодушные люди делятся своим видением будущего Беларуси и идеями, как сделать жизнь в ней лучше. Предложений столько, что хватит не только на одну обновленную Конституцию. Уже больше 4 000 откликов. Обсуждения изменений и дополнений выливаются порой в создание новых проектов, направленных на укрепление отношений между белорусами, развитие различных отраслей внутри страны, а также грамотное выстраивание внешних связей. Подробности у Оксаны Семашко.

Игорь Войтов, ректор БГТУ:

Желательно было бы расширить, допустим, в рамках вопросов, связанных с международными соглашениями, где участвует Беларусь, о том, что будет расширено сотрудничество нашей страны в рамках соглашений Союзного государства, Содружества Независимых Государств, евразийского соглашения, ОДКБ и ряда других, то есть что является, на наш взгляд, тоже очень и очень важным. О том, насколько важна роль родителей в воспитании подрастающего поколения, знают и педагоги. Будущие учителя и опытные преподаватели настаивают на классическом понимании семьи.