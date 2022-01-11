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Вадим Гигин: положения в проекте Конституции создают барьер перед международным вмешательством в наши дела

11 января 2022 19:40
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Новости Беларуси. Новации в Основном законе нашей страны активно обсуждают в Минске и регионах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Неравнодушные люди делятся своим видением будущего Беларуси и идеями, как сделать жизнь в ней лучше. 

Предложений столько, что хватит не только на одну обновленную Конституцию. Уже больше 4 000 откликов. Обсуждения изменений и дополнений выливаются порой в создание новых проектов, направленных на укрепление отношений между белорусами, развитие различных отраслей внутри страны, а также грамотное выстраивание внешних связей.  

Подробности у Оксаны Семашко.  

Вадим Гигин: положения в проекте Конституции создают барьер перед международным вмешательством в наши дела-1

Вадим Гигин, председатель правления республиканского государственно-общественного объединения «Белорусское общество «Знание»: 
Это очень тревожит наших людей, что происходит в Казахстане. В связи с этим проводятся определенные параллели между политической ситуацией там и политической ситуацией здесь. Положения в новой Конституции позволяют создать барьер перед международным вмешательством в наши дела, все-таки защитить наш конституционный строй, сделать его более устойчивым. Какие ошибки были допущены в Казахстане, учитываем ли мы их в своей деятельности, чтобы, не дай бог, не повторить. И следующий момент очень важный – это наши международные союзнические обязательства. ОДКБ, Союзное государство с Россией как дополнительный гарант устойчивости и стабильности не только в нашей республике, но и в регионе в целом.  

Международные соглашения и вопросы поддержки семей. Что думают ректоры белорусских вузов о проекте Конституции, читайте здесь.

# Конституция # общество # Оксана Семашко # Николай Буковский # Петр Миклашевич # Александра Кондратович # Игорь Войтов # Александр Жук # Людмила Макарина-Кибак # Петр Ворон # Вадим Гигин # Фотофакт

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