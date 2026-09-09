Новости по тегу #Александр Жук

Участники встречи обсудили исторические аспекты воссоединения страны и их влияние на развитие современной Беларуси.
Учащиеся факультета дошкольного образования подготовили для малышей спектакль. Показали яркую анимационную программу. В подарок привезли сладкие угощения.
Только аудитории Белорусского государственного университета имени Максима Танка примут около 2 000 столичных пока еще школьников.
«По остальным специальностям цифры стабильны», – отметил ректор университета.
Запланированы 11 конференций в институтах и на факультетах БГПУ, а также конкурс исследовательских работ и научных лабораторий, марафон мастерства от методистов и квест для учеников профильных классов.
Вместе с белорусскими студентами участие в нем принимают представители педагогических вузов России, Узбекистана, Казахстана, Таджикистана, Армении и Китая.
Лаборатория включает пять уникальных локаций, благодаря которым можно изучать логические системы и применять знания на стендах «Умный дом» и «Умный класс».
Минск и Ташкент идут на новый рекорд по товарообороту. По итогам 10 месяцев он значительно вырос. Об этом рассказал посол Узбекистана в Беларуси. Задача, к которой стремятся страны, – миллиард долларов.
В 2024 году уже во второй раз День граната отпраздновали и в нашей стране.
Диктант озвучивали во время онлайн-трансляции. Традиционно на белорусском языке. В тексте составители отразили как историю одного из самых молодых праздников Беларуси, так и реалии современности.
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