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Новости по тегу #Александр Жук

Новый проект Палаты представителей «Лица памяти» стартовал в БГПУ имени Максима Танка
09 сентября 2026 13:39

Новый проект Палаты представителей «Лица памяти» стартовал в БГПУ имени Максима Танка

В пансионате «Солнечный» студенты и преподаватели БГПУ исполнили желания маленьких белорусов
23 декабря 2025 09:31

В пансионате «Солнечный» студенты и преподаватели БГПУ исполнили желания маленьких белорусов

Ректор БГПУ: созданы все условия, чтобы ребята чувствовали себя комфортно и успешно провели ЦЭ
26 мая 2025 08:31

Ректор БГПУ: созданы все условия, чтобы ребята чувствовали себя комфортно и успешно провели ЦЭ

БГПУ увеличит набор на специальности, связанные с инклюзивным образованием
15 апреля 2025 18:09

БГПУ увеличит набор на специальности, связанные с инклюзивным образованием

Декада студенческой науки стартовала в БГПУ
26 марта 2025 06:31

Декада студенческой науки стартовала в БГПУ

В Минске стартовал 60-й Звёздный поход по местам боевой и трудовой славы белорусского народа
28 января 2025 14:00

В Минске стартовал 60-й Звёздный поход по местам боевой и трудовой славы белорусского народа

В БГПУ имени М. Танка открылась лаборатория цифровой электроники
25 ноября 2024 13:41

В БГПУ имени М. Танка открылась лаборатория цифровой электроники

В БГПУ открыли Центр узбекской культуры
20 ноября 2024 07:16

В БГПУ открыли Центр узбекской культуры

Азербайджанский аналог белорусских «Дожинок». Как в Минске отметили День граната
06 ноября 2024 12:49

Азербайджанский аналог белорусских «Дожинок». Как в Минске отметили День граната

Первокурсники вузов и школьники написали республиканский диктант ко Дню народного единства
16 сентября 2024 10:50

Первокурсники вузов и школьники написали республиканский диктант ко Дню народного единства

В БГПУ подвели итоги вступительной кампании для целевиков
12 июля 2024 13:38

В БГПУ подвели итоги вступительной кампании для целевиков

Как прошли ЦЭ и что предвещает вступительная кампания выпускникам? Разобрались с экспертами
03 июня 2024 20:24

Как прошли ЦЭ и что предвещает вступительная кампания выпускникам? Разобрались с экспертами