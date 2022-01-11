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Людмила Макарина-Кибак о ВНС: «Интересует наших людей то, как можно будет попасть на само собрание»

11 января 2022 19:45
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Новости Беларуси. Новации в Основном законе нашей страны активно обсуждают в Минске и регионах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Неравнодушные люди делятся своим видением будущего Беларуси и идеями, как сделать жизнь в ней лучше. 

Предложений столько, что хватит не только на одну обновленную Конституцию. Уже больше 4 000 откликов. Обсуждения изменений и дополнений выливаются порой в создание новых проектов, направленных на укрепление отношений между белорусами, развитие различных отраслей внутри страны, а также грамотное выстраивание внешних связей.  

Подробности у Оксаны Семашко.  

Людмила Макарина-Кибак о ВНС: «Интересует наших людей то, как можно будет попасть на само собрание»-1

Людмила Макарина-Кибак, председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси:  
Молодежь всегда задает вопросы по семейной политике и сохранению традиционных семейных ценностей. То, что брак – это союз мужчины и женщины. Всегда, как правило, задают вопрос. И, конечно, практически во всех коллективах, с которыми мы встречаемся, задают вопросы о функциях Всебелорусского народного собрания. Спрашивают, какие функции. И очень интересует наших людей то, как можно будет попасть на само собрание, заседание, чтобы участвовать активно в жизни нашей страны.  

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# Конституция # общество # Оксана Семашко # Николай Буковский # Петр Миклашевич # Александра Кондратович # Игорь Войтов # Александр Жук # Людмила Макарина-Кибак # Петр Ворон # Вадим Гигин # Фотофакт

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