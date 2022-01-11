Людмила Макарина-Кибак о ВНС: «Интересует наших людей то, как можно будет попасть на само собрание»

Новости Беларуси. Новации в Основном законе нашей страны активно обсуждают в Минске и регионах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Неравнодушные люди делятся своим видением будущего Беларуси и идеями, как сделать жизнь в ней лучше.
Предложений столько, что хватит не только на одну обновленную Конституцию. Уже больше 4 000 откликов. Обсуждения изменений и дополнений выливаются порой в создание новых проектов, направленных на укрепление отношений между белорусами, развитие различных отраслей внутри страны, а также грамотное выстраивание внешних связей.
Подробности у Оксаны Семашко.
Людмила Макарина-Кибак, председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Молодежь всегда задает вопросы по семейной политике и сохранению традиционных семейных ценностей. То, что брак – это союз мужчины и женщины. Всегда, как правило, задают вопрос. И, конечно, практически во всех коллективах, с которыми мы встречаемся, задают вопросы о функциях Всебелорусского народного собрания. Спрашивают, какие функции. И очень интересует наших людей то, как можно будет попасть на само собрание, заседание, чтобы участвовать активно в жизни нашей страны.
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