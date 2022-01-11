Луцкий: мы выходим на финишную прямую, когда Конституция будет вынесена на референдум

Новости Беларуси. В наших силах сделать так, чтобы общество развивалось без потрясений, чтобы мир и спокойствие царили в Беларуси. Такую мысль озвучил 11 января заместитель главы Администрации Президента на встрече с активом Гомельской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Игорь Луцкий подчеркнул, что внешнеполитические условия сегодня крайне непростые. Россия и Китай крепнут, США теряет свое превосходство. По миру прокатилась волна цветных революций, идет борьба за ресурсы, умы и сердца людей. Кардинальные перемены связаны и с конституционными реформами. Только в XXI веке их провели около 90 стран, 57 приняли новые Конституции. Белорусы должны активно участвовать в подготовке к референдуму и его проведению, чтобы сохранить независимость и устойчивость государства.

Игорь Луцкий, заместитель главы Администрации Президента Беларуси:

Внесены новые положения. Они достаточно активно сейчас обсуждаются в обществе. Вносятся предложения: что заменить, что добавить. И я думаю, что уже мы вырабатываем какие-то окончательные подходы и выходим на финишную прямую, когда Конституция будет вынесена на референдум.