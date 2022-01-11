Студенчество беспокоит их жизнь, заработная плата. В БГМУ обсудили изменения и дополнения в Конституцию
Новости Беларуси. Свыше 4 000 откликов и предложений. Огромный интерес в обществе вызывает конституционная реформа. Обновленный главный закон страны дополнения и изменения в него 11 января обсудили в Белорусском государственном медицинском университете, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В диалоговой площадке принял участие глава Администрации Президента.
Прозвучавшие там вопросы в очередной раз подчеркивают социально направленное развитие Беларуси: формирование национальной идентичности, поддержку семьи и молодежи, а также заботу о пожилых и людях с инвалидностью. Согласно поправкам, Беларусь остается президентской республикой. Как отметил Игорь Сергеенко, важно, чтобы каждая ветвь власти была сбалансированной.
Сергей Рубникович, ректор БГМУ:
Студенчество беспокоит, конечно же, их жизнь, это их заработная плата, когда они приступят к работе врачами, их социальное обустройство, то есть жизнь на местах, возможность строительства и приобретения жилья, развитие творческого потенциала. Для это все есть, даже с учетом распределения на районы, в какие-то небольшие населенные пункты.
Даниэла Яновская, студентка БГМУ:
Я получила ответ на поставленный вопрос по поводу исторической ценности, каким образом это будет реализовываться. Кроме того, меня впечатлило изменение по поводу семейных ценностей, потому что в этой стране будут расти мои дети, мои внуки. Очень важно, чтобы у них были благоприятные условия для роста и развития. Кроме того, понравилось внесение, что каждый человек должен быть ответственен за свое здоровье.
Евгений Карпук, студент БГМУ:
Игорь Петрович разъяснил многие непонятные моменты, связанные с Конституцией, в принципе разъяснил, какие изменения будут вноситься в Конституцию, что для этого будет сделано. Для меня самое важное было, что ВНС станет органом народовластия, а также то, что студенты смогут принимать участие в ВНС.
Как отметил Игорь Сергеенко, самое глобальное изменение – введение института Всебелорусского народного собрания (подробнее здесь). Оно будет формироваться на демократических началах, а принятые им документы будут иметь юридическую силу превыше правительственных постановлений. Измененная Конституция закрепит также итоги работы по новым направлениям. Например, защита персональных данных.
На протяжении года будет продолжаться доработка нового проекта Основного закона. Итоговый вариант будет представлен на референдуме.