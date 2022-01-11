Студенчество беспокоит их жизнь, заработная плата. В БГМУ обсудили изменения и дополнения в Конституцию

Новости Беларуси. Свыше 4 000 откликов и предложений. Огромный интерес в обществе вызывает конституционная реформа. Обновленный главный закон страны дополнения и изменения в него 11 января обсудили в Белорусском государственном медицинском университете, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В диалоговой площадке принял участие глава Администрации Президента.

Прозвучавшие там вопросы в очередной раз подчеркивают социально направленное развитие Беларуси: формирование национальной идентичности, поддержку семьи и молодежи, а также заботу о пожилых и людях с инвалидностью. Согласно поправкам, Беларусь остается президентской республикой. Как отметил Игорь Сергеенко, важно, чтобы каждая ветвь власти была сбалансированной.

Сергей Рубникович, ректор БГМУ:

Студенчество беспокоит, конечно же, их жизнь, это их заработная плата, когда они приступят к работе врачами, их социальное обустройство, то есть жизнь на местах, возможность строительства и приобретения жилья, развитие творческого потенциала. Для это все есть, даже с учетом распределения на районы, в какие-то небольшие населенные пункты.

Даниэла Яновская, студентка БГМУ:

Я получила ответ на поставленный вопрос по поводу исторической ценности, каким образом это будет реализовываться. Кроме того, меня впечатлило изменение по поводу семейных ценностей, потому что в этой стране будут расти мои дети, мои внуки. Очень важно, чтобы у них были благоприятные условия для роста и развития. Кроме того, понравилось внесение, что каждый человек должен быть ответственен за свое здоровье.

Евгений Карпук, студент БГМУ:

Игорь Петрович разъяснил многие непонятные моменты, связанные с Конституцией, в принципе разъяснил, какие изменения будут вноситься в Конституцию, что для этого будет сделано. Для меня самое важное было, что ВНС станет органом народовластия, а также то, что студенты смогут принимать участие в ВНС.