Обсудили развитие союзной кооперации, события в Украине. Итоги встречи Лукашенко и Путина в Москве

Новости Беларуси. Сплотиться в формате ОДКБ и ЕАЭС предложил 11 марта глава белорусского государства на встрече со своим российским коллегой. Переговоры Александра Лукашенко и Владимира Путина состоялись в Кремле, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Разговор длился более 5 часов. Основная тема – развитие союзной кооперации и экономическое взаимодействие в условиях санкций. Также главы государств обсудили обстановку в регионе и в Украине. Все подробности у Евгения Пустового.

Это вторые в 2022 году и очень важные за последние годы переговоры президентов. Поэтому уже по пути в Кремль Александр Лукашенко начинает обговаривать темы: в автомобиль приглашает нашего посла в России Владимира Семашко.

Основная тема встречи понятна. Развитие союзной кооперации и экономическое взаимодействие в условиях санкций. Поэтому самое узнаваемое лицо путиновского пула Павел Зарубин прям на пороге Кремля нашему главе государства задает вопрос, который волнует всю союзную общественность. «Назло врагам!» Лукашенко ответил на вопрос российских журналистов – подробнее здесь. Да, испытаний достаточно. Но тем крепче союзное рукопожатие. На внешнем контуре угрозы есть. Внутри стран ситуация напоминает вот такую картинку спокойной жизни. Будоражить людей вбросами и фейками тщетно. В Беларуси, например, власть ведет прямой диалог с обществом. Позитивный пример – это всенародное обсуждение изменений в Конституции. С элегантным референдумом Александра Лукашенко поздравил Владимир Путин. «Знаю, что явка очень большая». Путин поздравил Лукашенко с проведением референдума – подробнее здесь.

Санкции не так страшны, как ими запугивают. Наш президент уверен, все эти ограничения – триггер для скорейшей интеграции и теснейшей кооперации. Причем площадки для сотрудничества хорошо известны. Александр Лукашенко о санкциях: «Мы уже к этому, простите меня, свинству Запада привыкли» – подробнее здесь.

В Кремль 11 марта наш президент привез не только пакет антисанкционных предложений, но и карту расстановки военных сил. Главы государств обсудили обстановку в регионе и в Украине. За свои действия нам точно стыдно пред мировым сообществом не будет. «Не мы на них нападали, не мы! Превентивно ВСУ начали стрелять». Лукашенко рассказал подробности ввода войск России в Украину – подробнее здесь.

А теперь нам приходится защищать не только себя. Но весь регион. Особую обеспокоенность вызывает ситуация вокруг Чернобыльской АЭС. Вчера глава государства дал поручение белорусским энергетикам обеспечить бесперебойную работу этого объекта. Электроэнергия необходима для функционирования систем защиты хранилища ядерных отходов. Не менее важный момент – контроль за иностранными наемниками, которые вдоль нашей границы двигаются в сторону печально известного четвертого энергоблока. Лукашенко о ЧАЭС: меня попросили электричество подвести, а им не надо. И пускай там что угодно творится – они отпихиваются – подробнее здесь.