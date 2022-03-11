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Лукашенко о ЧАЭС: меня попросили электричество подвести, а им не надо. И пускай там что угодно творится – они отпихиваются

11 марта 2022 14:54
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Сплотиться в формате ОДКБ и ЕАЭС предложил 11 марта глава белорусского государства на встрече со своим российским коллегой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Эти переговоры Александра Лукашенко и Владимира Путина – вторые с начала 2022 года, но разговор обещает быть одним из важных за последние годы в свете непростых условий.  

Основная тема – развитие союзной кооперации и экономическое взаимодействие в условиях санкций. Про ограничения со стороны коллективного Запада у нашего президента российские журналисты спросили еще до встречи в Кремле.  

«Назло врагам!» Лукашенко ответил на вопрос российских журналистов.

Лукашенко о ЧАЭС: меня попросили электричество подвести, а им не надо. И пускай там что угодно творится – они отпихиваются-1

Общение президентов началось с приятного момента. Владимир Путин поздравил белорусского лидера с успешным проведением референдума в нашей стране.  

«Знаю, что явка очень большая». Путин поздравил Лукашенко с проведением референдума.  

Залог экономического развития – тесная кооперация на уже имеющихся интеграционных площадках. А санкции лишь являются триггером для скорейших процессов сближения наших экономик. Президент Беларуси предложил российскому коллеге антисанкционный пакет мер.  

Лукашенко о ЧАЭС: меня попросили электричество подвести, а им не надо. И пускай там что угодно творится – они отпихиваются-4

Александр Лукашенко о санкциях: «Мы уже к этому, простите меня, свинству Запада привыкли». Читайте здесь.  

Как и ранее анонсировали, главы государств обсудили обстановку в регионе и в Украине. 10 марта Александр Лукашенко провел совещание по теме безопасности. Особую обеспокоенность вызывает ситуация вокруг Чернобыльской АЭС. И теперь нам приходится защищать не только себя.  

Лукашенко о ЧАЭС: меня попросили электричество подвести, а им не надо. И пускай там что угодно творится – они отпихиваются-7

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:  
Не мы! Превентивно ВСУ начали стрелять, когда еще мы с вами за два дня были у вас дома (подробности здесь). Поэтому не мы развязали эту войну. У нас совесть чиста. Хорошо, что начали. Биологическое оружие, самые большие электростанции атомные... И все это было готово взорвать. Сейчас мы видим, что в Чернобыле творится. Вы меня попросили электричество подвести.  

Владимир Путин, президент России:  
Спасибо.  

Александр Лукашенко:  
А им не надо, им не надо. И пускай там что угодно творится – они отпихиваются, мы силой подвели туда электричество, как я и пообещал, к Чернобыльской станции.  

Лукашенко о ЧАЭС: меня попросили электричество подвести, а им не надо. И пускай там что угодно творится – они отпихиваются-10

Владимир Путин:   
Спасибо.  

Александр Лукашенко:  
Это их цели. Поэтому люди потихоньку начинают понимать, что есть что и за кем стоит эта правда. Не сделали бы это за сутки до того, поверьте, через несколько дней мы бы испили эту чашу с огромными потерями. Еще раз говорю, они не только по Донбассу готовились нанести удар, они выставили позиции для нанесения по Беларуси удар. И сегодня, я уже вчера сказал, Владимир Владимирович, эти иностранные наемники идут вдоль границы Беларуси к Чернобыльской станции. Три момента: они хотят перерезать пути движения российских войск – в спину ударить, как я говорил; второе – они хотят ударить по позициям тех войск, которые у нас остались с белорусско-российских учений; и они не теряют надежду нас втянуть в эту бойню непосредственно, чтобы мы оголили западный участок, о чем мы с вами договорились. Не такие они простые. И что они хотят в Чернобыле сделать, нам еще придется с вами разгадать.  

Напомним, 10 марта глава государства дал поручение белорусским энергетикам обеспечить бесперебойную работу Чернобыльской АЭС. Электроэнергия необходима для функционирования систем защиты хранилища ядерных отходов. Не менее важный момент – контроль за иностранными наемниками, которые вдоль нашей границы двигаются в сторону печально известного четвертого энергоблока.  

# Беларусь-Россия # общество # Александр Лукашенко # Владимир Путин # Фотофакт

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