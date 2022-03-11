Лукашенко о ЧАЭС: меня попросили электричество подвести, а им не надо. И пускай там что угодно творится – они отпихиваются

Сплотиться в формате ОДКБ и ЕАЭС предложил 11 марта глава белорусского государства на встрече со своим российским коллегой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Эти переговоры Александра Лукашенко и Владимира Путина – вторые с начала 2022 года, но разговор обещает быть одним из важных за последние годы в свете непростых условий. Основная тема – развитие союзной кооперации и экономическое взаимодействие в условиях санкций. Про ограничения со стороны коллективного Запада у нашего президента российские журналисты спросили еще до встречи в Кремле. «Назло врагам!» Лукашенко ответил на вопрос российских журналистов.

Общение президентов началось с приятного момента. Владимир Путин поздравил белорусского лидера с успешным проведением референдума в нашей стране. «Знаю, что явка очень большая». Путин поздравил Лукашенко с проведением референдума. Залог экономического развития – тесная кооперация на уже имеющихся интеграционных площадках. А санкции лишь являются триггером для скорейших процессов сближения наших экономик. Президент Беларуси предложил российскому коллеге антисанкционный пакет мер.

Александр Лукашенко о санкциях: «Мы уже к этому, простите меня, свинству Запада привыкли». Читайте здесь. Как и ранее анонсировали, главы государств обсудили обстановку в регионе и в Украине. 10 марта Александр Лукашенко провел совещание по теме безопасности. Особую обеспокоенность вызывает ситуация вокруг Чернобыльской АЭС. И теперь нам приходится защищать не только себя.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Не мы! Превентивно ВСУ начали стрелять, когда еще мы с вами за два дня были у вас дома (подробности здесь). Поэтому не мы развязали эту войну. У нас совесть чиста. Хорошо, что начали. Биологическое оружие, самые большие электростанции атомные... И все это было готово взорвать. Сейчас мы видим, что в Чернобыле творится. Вы меня попросили электричество подвести. Владимир Путин, президент России:

Спасибо. Александр Лукашенко:

А им не надо, им не надо. И пускай там что угодно творится – они отпихиваются, мы силой подвели туда электричество, как я и пообещал, к Чернобыльской станции.