«Раньше нам казалось, что 30 лет – это уже пенсия». Почему сейчас женщины 40 плюс могут выглядеть лучше молодых девчонок?

Красота. Женщины перестали стесняться своего возраста, а продлить молодость становится доступнее. Как живут те, кто всегда на виду и должен выглядеть на все сто в любой ситуации, поговорили в ток-шоу «Точки над i». Екатерина Забенько, ведущая ток-шоу:

Хочу задать вопрос Марине. Я думаю, что многие очень сильно удивятся, когда она расскажет о своем возрасте. Мы-то уже знаем, успели удивиться. Марина, это правда – то, что шокирует, я думаю, каждого. Сколько вам лет?

Марина Меньшакова, «Миссис Вселенная Беларусь-2021»:

Мне 45 лет, и я не стесняюсь говорить об этом. Часто слышу: «Ой, не может быть!» Мне приятно. Но это, наверное, опыт десятилетний. То, что я все-таки действительно посещаю постоянно косметолога. Пластику я еще не делала, но косметические процедуры я люблю. Алена Родовская, ведущая ток-шоу:

Видите, как изменилось общество, как изменился мир? Сейчас женщины 40 плюс выглядя иногда гораздо ухоженнее и красивее, чем девчонки в 18 лет. Но это правда. Если раньше нам казалось, что 30 лет – это уже пенсия. Помните? А сейчас в 40 жизнь только начинается. Марина Меньшакова:

Единственное, что хочу дополнить: все-таки я всегда акцентирую внимание, что это не только косметические процедуры. Это все очень хорошо и добавляет ухоженности. Но это все равно и генетика, и обязательно питание.