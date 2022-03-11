«Раньше нам казалось, что 30 лет – это уже пенсия». Почему сейчас женщины 40 плюс могут выглядеть лучше молодых девчонок?
Красота. Женщины перестали стесняться своего возраста, а продлить молодость становится доступнее. Как живут те, кто всегда на виду и должен выглядеть на все сто в любой ситуации, поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Екатерина Забенько, ведущая ток-шоу:
Хочу задать вопрос Марине. Я думаю, что многие очень сильно удивятся, когда она расскажет о своем возрасте. Мы-то уже знаем, успели удивиться. Марина, это правда – то, что шокирует, я думаю, каждого. Сколько вам лет?
Марина Меньшакова, «Миссис Вселенная Беларусь-2021»:
Мне 45 лет, и я не стесняюсь говорить об этом. Часто слышу: «Ой, не может быть!» Мне приятно. Но это, наверное, опыт десятилетний. То, что я все-таки действительно посещаю постоянно косметолога. Пластику я еще не делала, но косметические процедуры я люблю.
Алена Родовская, ведущая ток-шоу:
Видите, как изменилось общество, как изменился мир? Сейчас женщины 40 плюс выглядя иногда гораздо ухоженнее и красивее, чем девчонки в 18 лет. Но это правда. Если раньше нам казалось, что 30 лет – это уже пенсия. Помните? А сейчас в 40 жизнь только начинается.
Марина Меньшакова:
Единственное, что хочу дополнить: все-таки я всегда акцентирую внимание, что это не только косметические процедуры. Это все очень хорошо и добавляет ухоженности. Но это все равно и генетика, и обязательно питание.
Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:
Марина, у вас две работы. Так вот, ваша внешность помогает вам в работе? Вы можете воспользоваться своей внешностью, чтобы продвинуться по карьерной лестнице?
Марина Меньшакова:
К сожалению, нет. Наоборот, я больше занялась своей внешностью, чтобы выходить в этот мир. Я математик-программист, сухарь. Вся моя жизнь, 20 лет были – я и компьютер. Чтобы выйти в этот мир – было много комплексов и стеснений – чувствовать себя увереннее, полюбить себя больше, я начала за собой ухаживать и развивать в себе женственность, женщину. В общем, как бы наоборот у меня.
Екатерина Забенько:
Такой момент, как зависть – когда упрекают, часто незаслуженно, в том, что вы уже делали пластические операции. Наверняка часто слышали о себе: «Вся полностью сделанная». Как вы на это реагируете?
Марина Меньшакова:
Наверное, возраст помогает. Абсолютно у меня к этому спокойное… Мне даже, кстати, перестали уже писать. Сразу после конкурса писали. Перестали вообще писать. Я вообще никак не реагирую. У меня уже развит внутренний, психологический иммунитет. Как его назвать правильно? Мне вообще никак.
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