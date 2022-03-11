Александр Лукашенко о санкциях: «Мы уже к этому, простите меня, свинству Запада привыкли»

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Российская Федерация, а мы тем более всегда под санкциями. Сегодня они более масштабные. Мы уже к этому, простите меня, свинству Запада привыкли. Почему свинству? Потому что это все нелегитимно, как они любят говорить, это все незаконно, в нарушение всех международных соглашений и договоров, к которым и они, и мы в части каких-то присоединились. Сегодня санкции для нас – это время возможностей. Я человек советский, вы из советского периода, хорошо знаете. Мы всегда тогда были под санкциями и нормально жили и развивались. У нас все есть, чтобы нормально жить и работать. Но я хочу предложить вам: слушайте, вы всегда помогали своим союзникам, казахам помогали – да всем. Рынок вы некоторым открыли, не буду их называть, они обижаются. Ну так нам надо как-то собраться в ОДКБ, нам надо в ЕАЭС собраться, сплотиться вместе. Ведь все говорили о том, что нам надо вместе быть. Так давайте соберем. И поверьте, еще добавим в эти рынки – через месяц забудем, что у нас есть санкции.

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