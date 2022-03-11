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«Знаю, что явка очень большая». Путин поздравил Лукашенко с проведением референдума

11 марта 2022 14:48
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Сплотиться в формате ОДКБ и ЕАЭС предложил 11 марта глава белорусского государства на встрече со своим российским коллегой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Эти переговоры Александра Лукашенко и Владимира Путина – вторые с начала 2022 года, но разговор обещает быть одним из важных за последние годы в свете непростых условий.  

«Знаю, что явка очень большая». Путин поздравил Лукашенко с проведением референдума-1

Владимир Путин, президент России:  
Прежде всего, перед тем, как мы начнем разговор по сути, хотел бы вас поздравить с успешным проведением референдума, результатом которого является внесение поправок в Конституцию. Я знаю, что явка очень большая и поддержка граждан Беларуси тоже очень солидная.  

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:  
Больше, чем на президентских выборах, кстати, на 1,5 %.  

Владимир Путин:  
Ну, хорошо. Думаю, что этот политический процесс, который вы инициировали, диалог, который вы ведете с людьми, чрезвычайно важен для того, чтобы ситуация была устойчивой и стабильной. Только при такой – стабильной, устойчивой – ситуации можно говорить и об экономическом развитии.  

«Назло врагам!» Лукашенко ответил на вопрос российских журналистов.  

# Референдум # общество # Александр Лукашенко # Владимир Путин # Фотофакт

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