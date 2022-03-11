Андрей Кривошеев о маркировке госСМИ: не вижу ничего плохого в том, что читатели знают, что мы государственные

Мининформ предупреждает о недопустимости экстремистских публикаций в соцсетях. Напоминание оглашено после того, как американская компания Meta, управляющая Facebook и Instagram, разрешила размещать там призывы к насилию в отношении российских военных, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На это быстро отреагировали в России, запретив эти социальные сети.
Уход из России иностранных компаний, ограничение работы мобильных приложений уже стало новым флешмобом. Пока по большей части по касательной, но это затронуло и Беларусь. Так, 11 марта Twitter начал блокировать некоторые материалы государственных СМИ, а также маркировать их. Дискриминация в действии.
Андрей Кривошеев, генеральный директор агентства «Минск-Новости»:
Я не вижу ничего плохого в том, что наши зрители, слушатели, читатели, подписчики знают, что мы государственные. Мы знали это и до этого. Главное, чтобы эти метки не превратились в желтые звезды, красные квадраты или треугольники розовые, которые использовались в нацистской Германии, чтобы сегрегировать средства массовой информации. Такая политика информационного тоталитаризма, к сожалению, в нынешних условиях конфликта просто взяла верх над теми демократическими стандартами, ценностями, которые мы считали реальностью, а они воспринимали как просто фикцию, как ширму.
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