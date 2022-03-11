Андрей Кривошеев о маркировке госСМИ: не вижу ничего плохого в том, что читатели знают, что мы государственные

Мининформ предупреждает о недопустимости экстремистских публикаций в соцсетях. Напоминание оглашено после того, как американская компания Meta, управляющая Facebook и Instagram, разрешила размещать там призывы к насилию в отношении российских военных, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На это быстро отреагировали в России, запретив эти социальные сети.

Уход из России иностранных компаний, ограничение работы мобильных приложений уже стало новым флешмобом. Пока по большей части по касательной, но это затронуло и Беларусь. Так, 11 марта Twitter начал блокировать некоторые материалы государственных СМИ, а также маркировать их. Дискриминация в действии.