«Не мы на них нападали, не мы! Превентивно ВСУ начали стрелять». Лукашенко рассказал подробности ввода войск России в Украину

В Кремле стартовали переговоры Александра Лукашенко и Владимира Путина, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Среди основных тем актуальные вопросы двусторонних отношений, развитие союзной кооперации и экономическое взаимодействие в условиях санкций. Безусловно, главы государств обсудят обстановку в регионе и отдельно – ситуацию в Украине.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Не мы на них нападали, не мы! Превентивно ВСУ начали стрелять, когда еще мы с вами за два дня были у вас дома.

Владимир Путин, президент России:

К сожалению.

Александр Лукашенко:

Да, мы это с вами… Сидели в вертолете, докладывали постоянно. Они начали. А я сейчас вам покажу, откуда на Беларусь готовилось нападение. И если бы за шесть часов до операции не был нанесен превентивный удар по позициям – четыре позиции, я сейчас покажу, карту привез – они бы атаковали наши войска, Беларуси и России, которые были на учениях. Поэтому не мы развязали эту войну. У нас совесть чиста.

Владимир Путин в разговоре отметил, что в 2021 году товарооборот между Беларусью и Россией увеличился более чем на треть. И в целом ситуация развивается в положительном ключе. А попытки ограничить наше развитие Запад предпринимал всегда.