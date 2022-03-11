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«Не мы на них нападали, не мы! Превентивно ВСУ начали стрелять». Лукашенко рассказал подробности ввода войск России в Украину

11 марта 2022 12:54
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В Кремле стартовали переговоры Александра Лукашенко и Владимира Путина, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Среди основных тем актуальные вопросы двусторонних отношений, развитие союзной кооперации и экономическое взаимодействие в условиях санкций. Безусловно, главы государств обсудят обстановку в регионе и отдельно – ситуацию в Украине.   

«Не мы на них нападали, не мы! Превентивно ВСУ начали стрелять». Лукашенко рассказал подробности ввода войск России в Украину-1

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:  
Не мы на них нападали, не мы! Превентивно ВСУ начали стрелять, когда еще мы с вами за два дня были у вас дома.  

Владимир Путин, президент России:  
К сожалению.  

Александр Лукашенко:  
Да, мы это с вами… Сидели в вертолете, докладывали постоянно. Они начали. А я сейчас вам покажу, откуда на Беларусь готовилось нападение. И если бы за шесть часов до операции не был нанесен превентивный удар по позициям – четыре позиции, я сейчас покажу, карту привез – они бы атаковали наши войска, Беларуси и России, которые были на учениях. Поэтому не мы развязали эту войну. У нас совесть чиста.  

Владимир Путин в разговоре отметил, что в 2021 году товарооборот между Беларусью и Россией увеличился более чем на треть. И в целом ситуация развивается в положительном ключе. А попытки ограничить наше развитие Запад предпринимал всегда.  

# Международная политика # Владимир Путин # Александр Лукашенко # Фотофакт

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