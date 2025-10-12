Прямой эфир

Новости по тегу #Павел Зарубин

Лукашенко рассказал, кто тормозит мирный процесс по Украине: проблема не в России, США или ЕС
12 октября 2025 11:18

Лукашенко рассказал, кто тормозит мирный процесс по Украине: проблема не в России, США или ЕС

Лукашенко о «Томагавках» для Украины: против любого яда есть противоядие
12 октября 2025 11:08

Лукашенко о «Томагавках» для Украины: против любого яда есть противоядие

Лукашенко: география и функционал ЕАЭС расширяются
26 июня 2025 20:21

Лукашенко: география и функционал ЕАЭС расширяются

«По своей мощи сопоставимо с ядерным». Лукашенко оценил российскую систему «Орешник»
28 ноября 2024 13:33

«По своей мощи сопоставимо с ядерным». Лукашенко оценил российскую систему «Орешник»

Лукашенко озвучил прогноз, как пройдёт избирательная кампания
26 октября 2024 10:03

Лукашенко озвучил прогноз, как пройдёт избирательная кампания

Обсудили развитие союзной кооперации, события в Украине. Итоги встречи Лукашенко и Путина в Москве
11 марта 2022 17:58

Обсудили развитие союзной кооперации, события в Украине. Итоги встречи Лукашенко и Путина в Москве