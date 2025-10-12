Новости по тегу #Павел Зарубин

«Действовать надо срочно, потому что, как бы там ни было, Россия продвигается на фронте. Я это говорю ответственно, поскольку каждый день это наблюдаю, фактически, и это может привести к исчезновению Украины как государства», – уверен Лукашенко.
«И чтобы не скатиться в эту колею, когда будет к этому серьезному яду применено противоядие, он понимает, что этого быть не должно, и, думаю, что до этого не дойдет», – добавил белорусский Президент.
За 10 лет более чем в 2 раза увеличился взаимный товарооборот стран-участниц и на 37 % объем внешней торговли.
Саммит ОДКБ и его повестка спровоцировали настоящий информационный бум в СМИ.
Дата выборов Президента Беларуси была объявлена 23 октября.
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