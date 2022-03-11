«Назло врагам!» Лукашенко ответил на вопрос российских журналистов

Сплотиться в формате ОДКБ и ЕАЭС предложил 11 марта глава белорусского государства на встрече со своим российским коллегой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Эти переговоры Александра Лукашенко и Владимира Путина – вторые с начала 2022 года, но разговор обещает быть одним из важных за последние годы в свете непростых условий.

Основная тема – развитие союзной кооперации и экономическое взаимодействие в условиях санкций. Про ограничения со стороны коллективного Запада у нашего Президента российские журналисты спросили еще до встречи в Кремле.