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«Назло врагам!» Лукашенко ответил на вопрос российских журналистов

11 марта 2022 14:20
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Сплотиться в формате ОДКБ и ЕАЭС предложил 11 марта глава белорусского государства на встрече со своим российским коллегой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Эти переговоры Александра Лукашенко и Владимира Путина – вторые с начала 2022 года, но разговор обещает быть одним из важных за последние годы в свете непростых условий.  

Основная тема – развитие союзной кооперации и экономическое взаимодействие в условиях санкций. Про ограничения со стороны коллективного Запада у нашего Президента российские журналисты спросили еще до встречи в Кремле.  

«Назло врагам!» Лукашенко ответил на вопрос российских журналистов-1

Санкции выдержим, как считаете?  
– Еще как выдержим! Назло врагам!  

«Не мы на них нападали, не мы! Превентивно ВСУ начали стрелять». Лукашенко рассказал подробности ввода войск России в Украину.  

# Санкции # общество # Александр Лукашенко # Владимир Путин # Фотофакт

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