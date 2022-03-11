Боровик о призывах к насилию в отношении российских военных: у них есть дети, семья, то есть это уже против семьи

Мининформ предупреждает о недопустимости экстремистских публикаций в соцсетях. Напоминание оглашено после того, как американская компания Meta, управляющая Facebook и Instagram, разрешила размещать там призывы к насилию в отношении российских военных, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На это быстро отреагировали в России, запретив эти социальные сети.

Те самые голоса, которые так ратовали за демократию, сегодня откровенно разжигают национальную вражду и подвергают дискриминации добросовестные СМИ. Новая политика соцсетей – не замечать экстремистские посты, если речь в них идет о российских солдатах и если написаны они в контексте военных действий в Украине. Наказание не последует и за призыв к смерти первых лиц Беларуси и России. Пояснений, как именно будет проходить отбор подобных постов, никто не дал.