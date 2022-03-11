Прямой эфир

Боровик о призывах к насилию в отношении российских военных: у них есть дети, семья, то есть это уже против семьи

11 марта 2022 17:25
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Мининформ предупреждает о недопустимости экстремистских публикаций в соцсетях. Напоминание оглашено после того, как американская компания Meta, управляющая Facebook и Instagram, разрешила размещать там призывы к насилию в отношении российских военных, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На это быстро отреагировали в России, запретив эти социальные сети.

Те самые голоса, которые так ратовали за демократию, сегодня откровенно разжигают национальную вражду и подвергают дискриминации добросовестные СМИ. Новая политика соцсетей – не замечать экстремистские посты, если речь в них идет о российских солдатах и если написаны они в контексте военных действий в Украине. Наказание не последует и за призыв к смерти первых лиц Беларуси и России. Пояснений, как именно будет проходить отбор подобных постов, никто не дал.

Боровик о призывах к насилию в отношении российских военных: у них есть дети, семья, то есть это уже против семьи-1

Вадим Боровик, политолог:
Вы когда говорите о чьих-то военнослужащих, вы, во-первых, должны понимать, что человек согласно данной присяге, имеющимся договоренностям, контракты и прочее, выполняет свои должностные обязанности. У него есть дети, семья. То есть это уже не против военнослужащего. Это уже против семьи. Поскольку все будут переживать о том, что, соответственно, в отношении того или иного лица идут призывы.

«СМИ – это оружие». Мнение психолога о действиях компании Meta против российских военных.

# Интернет # общество # Вадим Боровик # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Вы пенсионер, мы с вас будем брать меньшую сумму». Белорусов обманывают по новой схеме. Как отличить лжегазовщиков?
11 марта 2022 17:17

«Вы пенсионер, мы с вас будем брать меньшую сумму». Белорусов обманывают по новой схеме. Как отличить лжегазовщиков?

«Должны сохранять память о подвигах». Поезд исторической памяти отправится из Минска в Брест 12 марта
11 марта 2022 16:59

«Должны сохранять память о подвигах». Поезд исторической памяти отправится из Минска в Брест 12 марта

«Людям зачастую уже трудно разобраться». Гигин высказался о фейках в интернете
11 марта 2022 16:02

«Людям зачастую уже трудно разобраться». Гигин высказался о фейках в интернете