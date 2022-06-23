Обновление Земельного кодекса обсуждали в Белыничах. Новый документ уже готовят к контрольному чтению в парламенте

Новости Беларуси. Решение земельных споров и развитие села. Обновление Земельного кодекса страны обсуждали 23 июня в Белыничах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Место выбрано неспроста – после принятия документа значительная часть полномочий ляжет на плечи местной вертикали. Насколько эффективно будет решаться? Вероятно, самый популярный у населения вопрос зависит от управленцев в регионах.

Необходимость скорректировать земельное законодательство назревала давно. Тему не раз обсуждали в кабинете главы государства. Основные требования Президента к новому кодексу – соблюдение фундаментальных принципов земельных отношений и справедливость. Где можно, избежать бумажной волокиты, но никаких лазеек и спекуляций. Работа над законопроектом подходит к завершению. Совсем скоро депутаты рассмотрят документ в двух чтениях. Что сулит новый кодекс белорусам, узнавала Ксения Худолей. О соседской дружбе (но чаще о вражде) сложены тысячи анекдотов. И неспроста. Земельные вопросы всегда в топе обращений белорусов к чиновникам. Больше 10 % всех жалоб, как говорится, от земли. Это одна из весомых причин откорректировать профильное законодательство. Дорабатывать правовую базу начали еще в ноябре 2020-го, тогда поправки подразумевалось внести указом Президента, но в феврале 2022 года Александр Лукашенко настоял – нужен новый Земельный кодекс. С оговоркой – для изменения земельного законодательства есть четкие условия.

Андрейченко о поправках в Земельный кодекс: «Значительная часть полномочий будет передаваться сверху вниз» – читайте далее. Землеустройство и землепользование, архитектура и строительство – камень преткновения для чиновников на местах. Чтобы разобраться с наболевшей земельной проблемой, люди порой доходят чуть ли не до приемной Президента. Новый кодекс призван остановить бумажную карусель и сократить по времени схему «запрос – решение». Касается это главным образом районных центров, сел и деревень. Все делается для развития сельских территорий и вовлечения в оборот неиспользованной земли.

Николай Шевчук, председатель Постоянной комиссии по аграрной политике Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Кодекс затрагивает все сферы жизни: и города, и участки для строительства, ведения сельского хозяйства, для покупки хуторов, получения участков земли в личное пользование, для ведения подсобного хозяйства, развития фермерства. Все сферы, которые сегодня актуальны для нашего государства, в новом кодексе нашли свое отражение. Для любого человека подъемные участки выделяются и по кадастровой оценке. Если серьезные участки в городах, там аукционы, где много желающих. Для нуждающихся жилье выделяется для строительства практически безвозмездно. Госкомитет по имуществу о предоставлении участка: «Жёстких требований, что через аукцион или реконструкцию, уже не будет» – подробности.