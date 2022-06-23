Обновление Земельного кодекса обсуждали в Белыничах. Новый документ уже готовят к контрольному чтению в парламенте
Новости Беларуси. Решение земельных споров и развитие села. Обновление Земельного кодекса страны обсуждали 23 июня в Белыничах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Место выбрано неспроста – после принятия документа значительная часть полномочий ляжет на плечи местной вертикали. Насколько эффективно будет решаться? Вероятно, самый популярный у населения вопрос зависит от управленцев в регионах.
Необходимость скорректировать земельное законодательство назревала давно. Тему не раз обсуждали в кабинете главы государства. Основные требования Президента к новому кодексу – соблюдение фундаментальных принципов земельных отношений и справедливость. Где можно, избежать бумажной волокиты, но никаких лазеек и спекуляций. Работа над законопроектом подходит к завершению. Совсем скоро депутаты рассмотрят документ в двух чтениях.
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О соседской дружбе (но чаще о вражде) сложены тысячи анекдотов. И неспроста. Земельные вопросы всегда в топе обращений белорусов к чиновникам. Больше 10 % всех жалоб, как говорится, от земли. Это одна из весомых причин откорректировать профильное законодательство. Дорабатывать правовую базу начали еще в ноябре 2020-го, тогда поправки подразумевалось внести указом Президента, но в феврале 2022 года Александр Лукашенко настоял – нужен новый Земельный кодекс. С оговоркой – для изменения земельного законодательства есть четкие условия.
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Новый кодекс с учетом всех поручений и предложений уже готовят к контрольному чтению в парламенте. Но работа в регионах продолжается беспрерывно. Именно местным управленцам, согласно правовому апгрейду, предстоит взять на себя решение многих вопросов. Место встречи сегодня – Белыничи. К разговору присоединилось руководство Могилевской области. На повестке – конкретные примеры, спорные ситуации, дельные предложения из практики.
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Землеустройство и землепользование, архитектура и строительство – камень преткновения для чиновников на местах. Чтобы разобраться с наболевшей земельной проблемой, люди порой доходят чуть ли не до приемной Президента. Новый кодекс призван остановить бумажную карусель и сократить по времени схему «запрос – решение». Касается это главным образом районных центров, сел и деревень. Все делается для развития сельских территорий и вовлечения в оборот неиспользованной земли.
Николай Шевчук, председатель Постоянной комиссии по аграрной политике Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Кодекс затрагивает все сферы жизни: и города, и участки для строительства, ведения сельского хозяйства, для покупки хуторов, получения участков земли в личное пользование, для ведения подсобного хозяйства, развития фермерства. Все сферы, которые сегодня актуальны для нашего государства, в новом кодексе нашли свое отражение. Для любого человека подъемные участки выделяются и по кадастровой оценке. Если серьезные участки в городах, там аукционы, где много желающих. Для нуждающихся жилье выделяется для строительства практически безвозмездно.
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Другая крайность – самовольные постройки и незаконно занятые участки. Последняя инвентаризация в Могилевской области показала: таких больше 6,5 тысячи. Решать земельные вопросы быстрее и эффективнее как раз и позволят новые строчки в кодексе. Но правовая база – лишь инструмент. Чиновникам не помешает еще и личная инициатива. Внимательно выслушать проблемы людей, вовремя проинформировать о государственной повестке, помочь решить споры в рамках закона и справедливости – рецепт успеха от Президента.
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«Приходилось ждать решения». Как поправки в Земельный кодекс помогут предприятиям?
Рецепт рабочий, тут и за примером далеко ходить не надо. Пока депутаты, юристы и эксперты трудились над обновлением кодекса, объехали немало райцентров, изучили вопрос на месте, обсудили все предметно. В результате свои замечания и предложения для законопроекта внесли почти полсотни заинтересованных госорганов. А значит, вероятность упустить локальные детали в рамках глобального законопроекта исключена.