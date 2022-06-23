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Андрейченко о поправках в Земельный кодекс: «Значительная часть полномочий будет передаваться сверху вниз»

23 июня 2022 15:59
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Новости Беларуси. Решение земельных споров и развитие села. Обновление Земельного кодекса страны обсуждали 23 июня в Белыничах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Место выбрано неспроста – после принятия документа значительная часть полномочий ляжет на плечи местной вертикали. Насколько эффективно будет решаться? Вероятно, самый популярный у населения вопрос зависит от управленцев в регионах.

Андрейченко о поправках в Земельный кодекс: «Значительная часть полномочий будет передаваться сверху вниз»-1

Новый кодекс с учетом всех поручений и предложений уже готовят к контрольному чтению в парламенте. Но работа в регионах продолжается беспрерывно. Именно местным управленцам, согласно правовому апгрейду, предстоит взять на себя решение многих вопросов. Место встречи – Белыничи. К разговору присоединилось руководство Могилевской области. На повестке – конкретные примеры, спорные ситуации, дельные предложения из практики.

Андрейченко о поправках в Земельный кодекс: «Значительная часть полномочий будет передаваться сверху вниз»-4

Владимир Андрейченко, председатель Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Значительная часть полномочий будет передаваться сверху вниз. Поэтому мы сегодня и решили встретиться с людьми, которые непосредственно занимаются этими вопросами: председателями сельских советов, депутатами, руководителями сельхозорганизаций, руководителями районов. Потому что им ближе всего эти вопросы. Они знают узкие места. От них получим дополнительные вопросы, может быть, предложения, которые нужно учесть при рассмотрении кодекса во втором чтении.

«Приходилось ждать решения». Как поправки в Земельный кодекс помогут предприятиям? Подробности здесь.

# Закон # общество # Владимир Андрейченко # Ксения Худолей # Юлия Мычка # Фотофакт

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