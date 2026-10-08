Новости по тегу #Закон

По общему правилу, вред, причиненный источником повышенной опасности, в нашем случае это автомобиль, возмещает законный владелец транспортного средства.
Смотрите 6 октября, в 19.00 на СТВ.
Если вы являетесь донором крови, вы имеете право на определенные социальные гарантии и компенсации.
Документ предусматривает объединение систем гражданской обороны и защиты чрезвычайных ситуаций в мирное и военное время. Такой подход помогает выстроить более эффективную работу и гибко реагировать на возникающие угрозы.
Юридический статус гражданина в большинстве современных государств, как и в Беларуси, дается при рождении. Но в каком случае эта связь может оборваться?
«Центральное место будет занимать работа над проектами законов о Республиканском бюджете, о бюджете в Фонд социальной защиты», – рассказал сенатор.
«Взятка – это всегда выгода материального характера либо материальные ценности», – отметила Ольга Калина.
«В МАРТ оперативно разработан проект закона о рекламе, который направлен на согласование с заинтересованными, а также правительством, который предусматривает изменение закона о рекламе».
«Институт конституционной жалобы достаточно новый в правовой системе Республики Беларусь. Появился он в связи с обновлением нашего Основного закона. Начал свою практическую реализацию с 1 октября 2023 года. И вот за три года уже в Конституционный Суд поступило 265 конституционных жалоб».
«Крути гуся» там, и везде вы поразвешивали эти рекламы. У нас страна превратилась в казино».
Закон о лицензировании работает с 2023 года. На сегодня правила игры определены по 38 видам деятельности. Расширять этот перечень не планируют, а вот вносить изменения внутри хотят.
Современные средства и методы проведение оперативно-розыскных мероприятий правоохранительным органам позволяет выявить данные правонарушения и преступления своевременно и быстро.
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