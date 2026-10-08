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Новости по тегу #Закон

Автомобиль попал в ДТП, а за рулем не владелец. Адвокат рассказал, что делать в этом случае
08 октября 2026 08:41

Автомобиль попал в ДТП, а за рулем не владелец. Адвокат рассказал, что делать в этом случае

Документальный фильм «Имеем право»! Расскажем об истории института гражданства
06 октября 2026 14:12

Документальный фильм «Имеем право»! Расскажем об истории института гражданства

На какие гарантии может рассчитывать донор крови? Рассказал адвокат
06 октября 2026 09:11

На какие гарантии может рассчитывать донор крови? Рассказал адвокат

Законопроект о гражданской защите рассмотрели в Совете Республики
05 октября 2026 16:40

Законопроект о гражданской защите рассмотрели в Совете Республики

Связь человека и государства! Как может оборваться незримая нить? Документальный фильм «Имеем право»
04 октября 2026 19:30

Связь человека и государства! Как может оборваться незримая нить? Документальный фильм «Имеем право»

Какие изменения грядут в законодательстве Беларуси? Интервью с сенатором Александром Багелем
27 сентября 2026 13:50

Какие изменения грядут в законодательстве Беларуси? Интервью с сенатором Александром Багелем

Чем отличается взятка от подарка? Адвокат объяснила
25 сентября 2026 07:42

Чем отличается взятка от подарка? Адвокат объяснила

В МАРТ разработан проект изменений в закон о рекламе, который серьезно затронет сферу игорного бизнеса
21 сентября 2026 16:49

В МАРТ разработан проект изменений в закон о рекламе, который серьезно затронет сферу игорного бизнеса

Три года практике: Сивец оценил эффективность института конституционной жалобы
20 сентября 2026 17:46

Три года практике: Сивец оценил эффективность института конституционной жалобы

«Что творится в стране? Все «гуся» этого крутят!» Лукашенко поручил навести порядок в рекламе игорного бизнеса
10 сентября 2026 18:22

«Что творится в стране? Все «гуся» этого крутят!» Лукашенко поручил навести порядок в рекламе игорного бизнеса

Лукашенко: «Бояться этого не надо». Что изменится в сфере лицензирования?
10 сентября 2026 17:55

Лукашенко: «Бояться этого не надо». Что изменится в сфере лицензирования?

Зарплата в конвертах – чем рискуют предприятия и работники? Разъяснил адвокат
28 августа 2026 08:23

Зарплата в конвертах – чем рискуют предприятия и работники? Разъяснил адвокат