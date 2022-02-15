Лукашенко: «Сколько стоит, Игорь Петрович, в этом селе сегодня дом, если его продать на 15 сотках?»

Новости Беларуси. Земли сельскохозяйственного и лесного назначения находятся и будут находиться в собственности государства. Об этом заявил Президент Беларуси во время совещания по вопросам совершенствования земельных отношений. Соответствующий проект указа представили Александру Лукашенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Желание жить, работать, отдыхать или вести хозяйство на своем кусочке земли должно быть доступно людям без лишней бумажной волокиты. Но! Между закреплением новых законных возможностей и соблазном для спекулянтов не может быть знака равно. Если и заниматься возрождением деревень, то только не с целью наживы.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

У нас достаточно таких вот деревенек дальних, хуторов и просто красивых мест за 150-200 километров от крупных городов, которые осваивались и осваиваются людьми. И они имели там свой уголок, приводили его в порядок, были хозяевами на собственной земле. Вот для нас что сегодня важно. Это все распределить. Как я считаю. А не то, что сегодня есть у Петрова в Царском селе 10-15 соток и дом в свое время построил. И слава богу, это с разрешения Президента он построил. Знаете, сколько стоит этот дом с участком сейчас? Делаете вид, что не знаете? Сколько стоит, Игорь Петрович, в этом селе сегодня дом, если его продать на 15 сотках? Игорь Сергеенко, глава Администрации Президента:

До миллиона, наверное.