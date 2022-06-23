«Приходилось ждать решения». Как поправки в Земельный кодекс помогут предприятиям?
Новости Беларуси. Решение земельных споров и развитие села. Обновление Земельного кодекса страны обсуждали 23 июня в Белыничах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Место выбрано неспроста – после принятия документа значительная часть полномочий ляжет на плечи местной вертикали. Насколько эффективно будет решаться? Вероятно, самый популярный у населения вопрос зависит от управленцев в регионах.
Поправки в Земельный кодекс должны помочь, например, белыничскому предприятию, которое занимается обслуживанием дорог. На контроле у них 300 километров полотна. На двух гектарах площади амбиции предприятия уже не умещаются. Техники стало больше, да и новые инвестпроекты требуют простора для реализации. Земля за забором принадлежит городу, и раньше попытки взять ее в оборот закончились бы длительными деловыми переписками.
Андрей Колосов, начальник Белыничского дорожно-эксплуатационного управления № 74:
Для строительства ремонтных баз, дополнительного производства нам необходима дополнительная земля. Приходилось ждать решения, потом это обмеры, аукцион. Он мог состояться, мог не состояться. Сейчас же это будет намного проще. Это по решению, согласованию с райисполкомом.
Андрейченко о поправках в Земельный кодекс: «Значительная часть полномочий будет передаваться сверху вниз» – читайте здесь.