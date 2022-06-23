«Приходилось ждать решения». Как поправки в Земельный кодекс помогут предприятиям?

Новости Беларуси. Решение земельных споров и развитие села. Обновление Земельного кодекса страны обсуждали 23 июня в Белыничах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Место выбрано неспроста – после принятия документа значительная часть полномочий ляжет на плечи местной вертикали. Насколько эффективно будет решаться? Вероятно, самый популярный у населения вопрос зависит от управленцев в регионах.

Поправки в Земельный кодекс должны помочь, например, белыничскому предприятию, которое занимается обслуживанием дорог. На контроле у них 300 километров полотна. На двух гектарах площади амбиции предприятия уже не умещаются. Техники стало больше, да и новые инвестпроекты требуют простора для реализации. Земля за забором принадлежит городу, и раньше попытки взять ее в оборот закончились бы длительными деловыми переписками.