«Мы очень благодарны». Мемориальный знак к юбилею прокуратуры установили в Минске

Новости Беларуси. В преддверии 100-летнего юбилея прокуратуры Беларуси в Минске установили мемориальный знак. Он посвящен работникам ведомства, которые на протяжении всей своей жизни преданно служат закону, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Торжественная церемония прошла на площадке у входа в здание Генпрокуратуры. Здесь собрались сотрудники всех областей и Минска, а также руководство надзорного ведомства.

Во время торжественной церемонии была заложена капсула времени с посланием к будущему поколению прокуроров. Нынешние работники ведомства выразили уверенность, что в будущем их коллеги продолжат отстаивать истинные человеческие ценности. Кроме того, столичные прокуроры встретились с парламентариями. Они побывали с экскурсией в Палате представителей и обсудили вопросы взаимодействия, которое, к слову, уже эффективно налажено. Светлана Любецкая: соблюдение законности начинается с момента разработки нормативно-правовых актов. Подробнее здесь.

Олег Кондаревич, прокурор Центрального района Минска:

Мы очень благодарны с коллегами за ту возможность, которая нам предоставилась. Мы постели сегодня это историческое здание Палаты представителей, ознакомились с условиями работы депутатов, нам провели интересный экскурс в историю образования этого здания, его построения, работы как в период Советского Союза, так и в нынешнее время.