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Новости по тегу #Юлия Мычка

Интерактивный анатомический стол и роботы-симуляторы! В медколледже Могилева открылась новая лаборатория
18 сентября 2026 18:00

Интерактивный анатомический стол и роботы-симуляторы! В медколледже Могилева открылась новая лаборатория

Пресс-тур накануне Дня белорусской письменности прошел в Костюковичах – чем удивляли участников?
04 сентября 2026 17:53

Пресс-тур накануне Дня белорусской письменности прошел в Костюковичах – чем удивляли участников?

Ученые из Могилева разработали производство твердосплавных пластины из лома – узнали о технологии
12 июня 2026 16:58

Ученые из Могилева разработали производство твердосплавных пластины из лома – узнали о технологии

Почему до сих пор верят гадалкам и кто делает деньги на чужом горе? История потерянной квартиры из Быхова
31 мая 2026 17:23

Почему до сих пор верят гадалкам и кто делает деньги на чужом горе? История потерянной квартиры из Быхова

Кладбища домашних животных запрещены в Беларуси. Узнали, как похоронить питомца законно
03 мая 2026 17:05

Кладбища домашних животных запрещены в Беларуси. Узнали, как похоронить питомца законно

Тысячи тонн элитных семян уже прошли отбор! Как в Беларуси готовят «золотой фонд» для посевной?
07 февраля 2026 17:08

Тысячи тонн элитных семян уже прошли отбор! Как в Беларуси готовят «золотой фонд» для посевной?

В Могилёве открыли новый участок производства твёрдосплавного инструмента
08 ноября 2025 17:09

В Могилёве открыли новый участок производства твёрдосплавного инструмента

Сложные операции без выезда в областной центр – как развивается медицина в регионах Беларуси?
03 ноября 2025 18:17

Сложные операции без выезда в областной центр – как развивается медицина в регионах Беларуси?

Храм Покрова Пресвятой Богородицы в Вейно празднует 215-летие
14 октября 2025 17:42

Храм Покрова Пресвятой Богородицы в Вейно празднует 215-летие

После 25 лет жизни в Европе семья выбрала для дочери могилёвский колледж – узнали почему
09 октября 2025 17:53

После 25 лет жизни в Европе семья выбрала для дочери могилёвский колледж – узнали почему

Магнит для молодых специалистов! Чем привлекает белорусов жизнь в агрогородке?
12 августа 2025 17:21

Магнит для молодых специалистов! Чем привлекает белорусов жизнь в агрогородке?

Новый дом со всеми удобствами – посмотрели, как выглядит жильё для молодых специалистов
10 августа 2025 17:46

Новый дом со всеми удобствами – посмотрели, как выглядит жильё для молодых специалистов