Новости по тегу #Юлия Мычка

Узнали, как цифровые технологии помогают растить медицинскую элиту.
Карьер «Высокое» – одна из самых зрелищных локаций комбината. Обычно промышленные объекты такого масштаба закрыты для посторонних, но сегодня здесь сделали исключение.
Результат – резкое снижение зависимости от зарубежных поставок и крупные заказы от ведущих заводов страны.
«Целительницу» из Быхова осудили на 6 лет колонии за мошенничество.
По закону самостоятельное захоронение грозит штрафом, верхняя планка которого больше 1000 белорусских рублей. Но есть альтернатива!
Старт посевной кампании – экзамен для всей аграрной отрасли, от результатов которого напрямую зависит продовольственная безопасность страны. Ключевая ставка здесь на качество семян. Именно с них начинается будущий урожай, а значит, экономическая стабильность каждого хозяйства и государства.
Еще 20 лет назад ученые Беларуси пытались самостоятельно производить такие детали. Но технология оказалась слишком сложной и дорогой, и проект лег в долгий ящик. Три года назад могилевские ученые решили бросить вызов.
Одна из таких точек – Кричевская больница на юго-востоке Могилевской области. Это учреждение обслуживает жителей сразу семи районов.
В церковь приехали православные верующие со всей Беларуси.
Поездка в Беларусь за образованием обернулась решением о полном переезде.
Сегодня более чем в полутора тысячах белорусских агрогородков показатель качества жизни практически не уступает райцентрам и куда более крупным городам.
Не просто крыша над головой, а дом мечты! По студенческим меркам – точно. Вот он, новый адрес молодых агрономов Запокульских, которые пришли работать в хозяйство «Вендорож». Почти 100 квадратов просторного счастья кардинально изменили быт молодой семьи.
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