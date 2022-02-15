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Президент Беларуси: земли сельхозназначения и лесного находятся и будут находиться только в собственности государства

15 февраля 2022 18:35
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Новости Беларуси. Земли сельскохозяйственного и лесного назначения находятся и будут находиться в собственности государства. Об этом заявил Президент Беларуси во время совещания по вопросам совершенствования земельных отношений. Соответствующий проект указа представили Александру Лукашенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

За Президентом решения по Минску, областным центрам и прилегающим районам (на местный уровень спустятся лишь отдельные вопросы). Неизменным останется право главы государства распоряжаться землями сельхозназначения, пашнями и лесами.  

Президент Беларуси: земли сельхозназначения и лесного находятся и будут находиться только в собственности государства-1

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:  
Наш принцип – подходить ко всем изменениям взвешенно. Предоставление земельных участков должно не столько приносить государству экономическую выгоду, сколько отвечать ожиданиям населения и реально решать его проблемы. Земля – национальное достояние и важнейший ресурс. Нам надо не только использовать ее рационально, но и сохранить для будущих поколений. Поэтому земли сельхозназначения и лесного назначения находятся и будут находиться только в собственности государства. Ну, пока.  

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# Государственная политика в области сельского хозяйства # общество # Александр Лукашенко # Ксения Худолей # Фотофакт

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