Светлана Любецкая: соблюдение законности начинается с момента разработки нормативно-правовых актов

Новости Беларуси. В преддверии 100-летнего юбилея прокуратуры Беларуси в Минске установили мемориальный знак. Он посвящен работникам ведомства, которые на протяжении всей своей жизни преданно служат закону, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Торжественная церемония прошла на площадке у входа в здание Генпрокуратуры. Здесь собрались сотрудники из всех областей страны и Минска, а также руководство надзорного ведомства.

Светлана Любецкая, председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

То, что сотрудники прокуратуры достаточно активно участвуют в законотворческом процессе, и говорит о том, что начало соблюдения законности и контроль за ним начинается уже с момента разработки нормативно-правовых актов. И взгляд практиков, которые и работают в дальнейшем, он на сегодня очень важен.