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Светлана Любецкая: соблюдение законности начинается с момента разработки нормативно-правовых актов

23 июня 2022 16:36
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Новости Беларуси. В преддверии 100-летнего юбилея прокуратуры Беларуси в Минске установили мемориальный знак. Он посвящен работникам ведомства, которые на протяжении всей своей жизни преданно служат закону, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Торжественная церемония прошла на площадке у входа в здание Генпрокуратуры. Здесь собрались сотрудники из всех областей страны и Минска, а также руководство надзорного ведомства.

Светлана Любецкая: соблюдение законности начинается с момента разработки нормативно-правовых актов-1

Светлана Любецкая, председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
То, что сотрудники прокуратуры достаточно активно участвуют в законотворческом процессе, и говорит о том, что начало соблюдения законности и контроль за ним начинается уже с момента разработки нормативно-правовых актов. И взгляд практиков, которые и работают в дальнейшем, он на сегодня очень важен.

Мемориальный знак к юбилею прокуратуры установили в Минске. Подробнее здесь.

# Прокуратура Беларуси # общество # Светлана Любецкая # Фотофакт

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