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Госкомитет по имуществу о предоставлении участка: «Жёстких требований, что через аукцион или реконструкцию, уже не будет»

23 июня 2022 16:37
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Новости Беларуси. Решение земельных споров и развитие села. Обновление Земельного кодекса страны обсуждали 23 июня в Белыничах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Место выбрано неспроста – после принятия документа значительная часть полномочий ляжет на плечи местной вертикали. Насколько эффективно будет решаться? Вероятно, самый популярный у населения вопрос зависит от управленцев в регионах.

Госкомитет по имуществу о предоставлении участка: «Жёстких требований, что через аукцион или реконструкцию, уже не будет»-1

Николай Бобер, заместитель председателя Государственного комитета по имуществу Беларуси:
По действующему законодательству, предоставление дополнительного земельного участка у нас возможна только под реконструкцию основного строения, то есть дома, или через аукцион, что не всегда оправдывает себя. Именно таких жестких требований, что через аукцион или реконструкцию, уже не будет. Мы предлагаем увеличение до предельно допустимой возможность предоставления площади земельного участка в сельских населенных пунктах вплоть до одного гектара. Это тоже позволит гражданам использовать те земли, которые в настоящее время в населенном пункте не используются.

# Закон # общество # Николай Бобер # Ксения Худолей # Юлия Мычка # Фотофакт

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