Госкомитет по имуществу о предоставлении участка: «Жёстких требований, что через аукцион или реконструкцию, уже не будет»

Николай Бобер, заместитель председателя Государственного комитета по имуществу Беларуси:

По действующему законодательству, предоставление дополнительного земельного участка у нас возможна только под реконструкцию основного строения, то есть дома, или через аукцион, что не всегда оправдывает себя. Именно таких жестких требований, что через аукцион или реконструкцию, уже не будет. Мы предлагаем увеличение до предельно допустимой возможность предоставления площади земельного участка в сельских населенных пунктах вплоть до одного гектара. Это тоже позволит гражданам использовать те земли, которые в настоящее время в населенном пункте не используются.