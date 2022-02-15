Лукашенко о земельном законодательстве: есть опасения, что положения указа создадут лазейки для спекуляций

Земельный вопрос сродни «квартирному» – мало кого не волнует. Белорусское законодательство в этой области выстраивалось долго, основательно и, как показывает время, конструктивно. Однако земельные споры, так или иначе, не покидают список житейских проблем белорусов. Собственность на землю, границы участков, строительство жилых домов – ряд аспектов порой вызывает у людей серьезные правовые дилеммы. Решать их, изменяя действующие нормы, уверен Александр Лукашенко, нужно очень осторожно. Потому предложенный правительством документ у Президента сразу вызвал принципиальные вопросы.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Справедливые базовые правила распоряжения землей – это фундамент стабильности в обществе. Именно из-за нее (этой земельки) в мире начиналось большинство войн и конфликтов. Территориальные претензии считаются самыми сложными и болезненными как в межгосударственных, так и в локальных, даже частных вопросах. Для большинства простых граждан земельное законодательство по своей чувствительности сопоставимо с конституционными положениями, потому что касается лично их. Сегодня правительство полагает, что назрела необходимость серьезной корректировки действующего законодательства, и внесло свои предложения в виде проекта указа. Первое, что интересует меня, прежде чем я подпишу этот указ или не подпишу, – в чем же такая серьезная необходимость совершенствования наших правильных земельных отношений. Что надо еще добавить, чтобы было лучше? И, как всегда, я задаю вопрос: ко времени эти нововведения, которые предлагаются, нужны ли они вообще и кому нужны? В том числе идет речь о том, чтобы передать ряд существенных полномочий главы государства на уровень ниже.

Для строительства частных домов предлагается разрешить выделять участки площадью до одного гектара. Хотелось бы, чтобы губернаторы включились и сказали: у нас достаточно земельных ресурсов, чтобы не занимаясь, грубо говоря, подсечным земледелием, не уничтожая леса, наделить желающих аж до одного гектара. По-моему, мы сегодня и по 6-10 соток не можем обеспечить желающим (там, где они хотят, по крайней мере). Поэтому хотелось бы услышать ответ на этот вопрос. Один гектар в Беларуси. Я пока ничего не опровергаю. Я задаю вопросы. Притом в такой более жесткой форме. Как мне докладывают, однозначного мнения по проекту указа пока нет. Есть серьезные опасения, что его положения создадут лазейки для злоупотреблений, спекуляций и просто несправедливой торговли землей. Не получится ли, что мы откроем возможности для тех, кто накопил капитал разными путями и способами и сейчас выкупит самые лучшие земли страны, а большинство граждан окажется не у дел? Те, кто действительно на земле всегда были. Действительно ли проект указа решает проблемы, волнующие большую часть белорусов?