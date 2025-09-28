«Не наведём порядок – голодными будем ходить!» Главное из поездки Лукашенко в Шкловский район

Все начинается с атома. Это и про законы природы, и про основную информационную повестку этой недели. Что касается Беларуси, то мы узнали, что обсуждается строительство второй АЭС в нашей стране. Можно строить планы на будущее и не волноваться за газ и нефть, но, впрочем, и по углеводородам между Минском и Москвой нет никаких взрывных моментов. Договорились на 5 лет вперед. Новости определенно с положительным зарядом, но весь эффект может вылететь в трубу, если потерять почву под ногами. Это буквально. Сразу после атомного форума Президент отправился на восток страны, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. В Шкловском района глава государства посетил хозяйство «Городец» и комбикормовый завод. Воде и ничего такого, что из рук вон плохо. Да, была критика, и по делу. Но куда без этого? Обстоятельства задают тон. Мы сейчас идем по тонкому льду, как не раз говорил Президент. Ставки высоки. Чуть где-то не дожмем, сделаем кое-как кое-что – и результатам получим по заслугам. Потерять можем если не все, то почти все. Наш политобозреватель Евгений Пустовой разбирался, почему «Городец» на самом деле показательное хозяйство и зачем иногда сворачивать с основной магистрали.

Вот так выглядит современный мир. Штормит. Но белорусы под зонтиком. Без щедрых запасов углеводородов и на перекрестке цивилизаций и интересов – спокойно идем своим путем. Не замечая сложностей. Лишь слышим о них. Президент: кто хочет заработать в Беларуси – может это сделать. Подробности здесь. По дороге с атомного глобального саммита и переговоров в Кремле Президент остановился на востоке страны. Цель – проинспектировать регион. «Порядка здесь нет» – Лукашенко показали бокс механизатора в Шкловском районе.

Домой Президент вернулся с весомым кейсом стратегических договоренностей. На 5 лет по ценам на энергоносители, а ведь сейчас энергоносители для России – это главная валюта международной лояльности. Второе, еще важнее – конкретика по строительству БелАЭС-2.0. Мы в ядерном клубе – это не просто имя в геополитике, это залог энергетического суверенитета. Особенно сейчас, когда идет передел мира и борьба за доступность к сырьевым и технологическим ресурсам. Такой же вовлеченности в управленческий процесс глава государства вправе требовать и от вертикали. Внутренние резервы развития в том числе зависят и от порядка в каждом боксе машинно-тракторного стана. Именно этот мехдвор хорошо знаком для Первого. Многое построено при личном участии Александра Лукашенко. Он здесь руководил хозяйством. Именно отсюда ушел в политику. Но сначала 33-летнему управленцу надо было убыточный совхоз превратить в хозяйство-миллионер, прославиться на весь Союз и вступить в полемику с Горбачевым. Вот тебе и роль личности в управленческом процессе. Лукашенко тепло пообщался со старыми коллегами: «Все изменились, могу кого-то не узнать».

Это разговор предельно откровенный. И про новое поколение, которое привыкло к помощи, и к иждивенческим настроениям в некоторых коллективах. От расслабленности до геополитики. Постковидный мир – время перераспределения планетарных благ. Дадим слабину – страну потеряем. История Городца назидательна. На старых успехах в будущее не попадешь. Работать надо здесь и сейчас. Рассчитывать на свои силы. База хозяйства не музей, чтобы ее не менять. «Как я строил, так и осталось». Лукашенко посетил Городец, где когда-то работал директором хозяйства.

Дело ведь не в Городце. А в отношении к делу. Говорим «Городец» – подразумеваем все нерасторопные хозяйства. В каждом районе есть такие середнячки с неиспользованным потенциалом и медвежьими углами. Свою поездку сюда глава государства анонсировал давно. Приехал и проехался по своему маршруту. Это кошмар, ужас и полная бесхозяйственность – Лукашенко раскритиковал состояние полей в Городце. Такой он, перекресток белорусской действительности. Красивая картинка. А если свернешь с магистрали – другой вид. Это больше всего не терпит Президент. Показухи. Ему же не картинка надо, а крепкая страна. Поэтому Президент сворачивает туда, где его не ждут. Впечатлениями от своего турне Первый поделился с чиновниками.

Досталось и за благоустройство в год наведения порядка на земле. Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Ты же ехал за мной. Что, ты не видел, что там солому сейчас, наверное, граблями ворошили, чтобы ее выдернуть. Там она проросла, нет?

– Нет.

– Как нет?

– Прессовали без граблей. Придется достать из леса и бревна, попавшие на глаза Президенту. Александр Лукашенко:

Ты лесник, ты видел, что творится? По дороге мы ехали с этого медвежьего угла.

– А что, в июле бурелом, они сейчас очень активно работают.

– Не успеваете вывозить. Значит надо мобилизовываться. Вот и Президент давно уже отвечает за страну, но не равнодушен к небольшому хозяйству «Городец». Лукашенко в Шкловском районе: нутром чую, что дисциплины в хозяйстве нет! Читайте здесь.

С видом на хороший урожай кукурузы. Строгий экзамен по видам на урожай свеклы, картофеля и финальные задачи этого аграрного года. Александр Лукашенко:

Не наведем порядок – голодными будем ходить. Войну развяжем своим детям. Сколько осталось сеять?

– Осталось сеять 540 тысяч гектаров. 64 % мы на сегодняшний день посеяли.

– К 1-му не посеешь – откручу голову! Я тебя предупредил три недели назад.

Фрагменты этой поездки набрали миллионы просмотров. Людям не хватает критического контента. А вот про новые высоты в АПК не всегда интересно. Хотя есть что рассказать и показать.

Президенту демонстрируют возможности аграрных дронов. Воздушная обработка полей заметно выгоднее и дешевле наземной. Не надо ждать, когда сойдет вода с полей, да и сам летающий аппарат дешевле и мобильнее стандартного трактора. Только тракторы мы умеем делать, а дроны? Дрон, как и жена, должен быть свой – Президенту доложили, когда в Беларуси будут свои аграрные беспилотники Идеальная картина аграрного белорусского мира и на Шкловском комбикормовом заводе. Это поручение Президента выполнили – создать образец для всей страны.

Александр Лукашенко:

Все правильно, но не так, как в Городце, что страшно зайти в какой-то гараж. Бардак устроили. Ну что, идеально...

С прицелом на вовлеченность к перерабатывающей базе – займутся ренессансом Городца. Это кошмар, ужас и полная бесхозяйственность – Лукашенко раскритиковал состояние полей в Городце. Президент попросил больших начальников не бросать молодого руководителя. Действительно мало у кого есть управленческая харизма как у Лукашенко. Президента услышали. И уже сегодня, в воскресение, занялись мехдвором. Займутся благоустройством запущенной деревни и лес тоже вывезут.

Сергей Бартош, председатель Шкловского райисполкома:

Закреплены специалисты управления сельского хозяйства и ответственные специалисты райисполкома для того, чтобы обеспечивать постоянный контроль за соблюдением технологий по вопросу выращивания сельскохозяйственных культур, сева озимых культур. Совместно с Администрацией Президента буквально в ближайшее время мы отработаем мероприятия по выполнению прочих поручений. Касаемо машинного двора. Надо действительно разобраться, что нам необходимо сделать. Мы отработаем экономически обоснованную систему оплаты труда, чтобы человека заинтересовать. Далее учет работы, рабочего времени, выполнение тех норм, которые должны выполнять работники. И соответственно, соблюсти всю технологию для того, чтобы зависимость была прямая условий оплаты и качества выполняемых работ и объемов выполняемых работ.