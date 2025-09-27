Президент: кто хочет заработать в Беларуси – может это сделать
Возвращаясь из Москвы, а накануне состоялись многочасовые переговоры с российским лидером в Кремле, Президент остановился на востоке страны. В этот субботний день Александр Лукашенко работал в регионах, которые требуют особого внимания, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Шкловский район Могилевской области – здесь главе государства подробно доложили об осенних полевых работах и в районе, и в восточном регионе, и в стране в целом. Дело не только и не столько в знаковом месте из трудовой биографии Первого.
Лукашенко в Шкловском районе: нутром чую, что дисциплины в хозяйстве нет! Подробнее.
Здесь происходило становление управленца Лукашенко, чего Президент и ждет от других руководителей. Белорусы далеки от испытаний современности. Хорошо жить под зонтиком Батьки. Но это не значит, что в мире спокойно. Вокруг суровые будни.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Вчера практически весь день мы сидели с Путиным и думали, как же нам выжить в это сложное время. Россия, империя огромная, богатая, несметные богатства. А сегодня думаем, как выжить вместе. Казалось бы, что там думать, все под ногами. А ничего подобного. Мир переделывают на куски. Рвут кусками: вот это – твое, это – твое, и начинают душить. От нас не отстанут, а я должен вас уговаривать, чтобы работали. Ну неужели надо, чтобы наше поколение опять прошло через войну
Не скажу, что вы тут супербогатые. Но вы меня, как хотите, критикуйте, но у нас кто хочет заработать в Беларуси, он может заработать. Не только на земле. Поэтому только труд, только труд.
До нас поколение, которое воевало, наше поколение, оно в беде выросло. Горе. После войны. Там никто не смотрел, чтобы... Вот мне молодежь: можно, Александр Григорьевич, уже нам давать поддержку за второго рожденного ребенка? Я говорю: да Господь с вами. Это можно, но где взять деньги для этого? Что, у пенсионеров отобрать деньги? Так они у нас не богатые. За второго ребенка платить. Кто платил за шестого в те времена?
Лукашенко дал поручения в Шкловском районе.