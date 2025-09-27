Президент: кто хочет заработать в Беларуси – может это сделать

Возвращаясь из Москвы, а накануне состоялись многочасовые переговоры с российским лидером в Кремле, Президент остановился на востоке страны. В этот субботний день Александр Лукашенко работал в регионах, которые требуют особого внимания, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Шкловский район Могилевской области – здесь главе государства подробно доложили об осенних полевых работах и в районе, и в восточном регионе, и в стране в целом. Дело не только и не столько в знаковом месте из трудовой биографии Первого.

Лукашенко в Шкловском районе: нутром чую, что дисциплины в хозяйстве нет! Подробнее.

Здесь происходило становление управленца Лукашенко, чего Президент и ждет от других руководителей. Белорусы далеки от испытаний современности. Хорошо жить под зонтиком Батьки. Но это не значит, что в мире спокойно. Вокруг суровые будни.