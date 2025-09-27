«Как я строил, так и осталось». Лукашенко посетил Городец, где когда-то работал директором хозяйства

Возвращаясь из Москвы, а накануне состоялись многочасовые переговоры с российским лидером в Кремле, Президент остановился на востоке страны. В этот субботний день Александр Лукашенко работал в регионах, которые требуют особого внимания, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Шкловский район Могилевской области – здесь главе государства подробно доложили об осенних полевых работах и в районе, и в восточном регионе, и в стране в целом. Лукашенко в Шкловском районе: нутром чую, что дисциплины в хозяйстве нет! Подробнее. Проблема в дефиците кадров? Президент уверен – в структурных подходах к работе.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

22 механизатора. Зачем столько людей? Чтобы обработать этот клочок земли. Я с ума бы сошел, если бы у меня так было скошено, как здесь. Я бы косой сам ходил и косил. А ты спокойно на это смотришь. Но это уже психология нынешнего руководителя. Он за порядком не смотрит. А они привыкают к этому. Вот привыкли, и все. Постоянно мне Городец снится. И снится, что я непосредственно опять работаю в Городце. А потом еще во сне думаю: Господи, что я у кого-то что-то прошу, я же Президент. Городец этот не отпускает. Думаю, ну надо заехать.

Конечно, не обошлось без теплых слов и кадров. Глава государства вспомнил вот это фото.

Теперь жизнь изменилась, стала красочнее, но база неизменна. В городе «Городец-Агро» ставка – на животноводство. Хотим лучше жить, должны лучше работать. А то ведь так и держатся на базе, заложенной директором Лукашенко.