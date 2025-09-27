«Как я строил, так и осталось». Лукашенко посетил Городец, где когда-то работал директором хозяйства
Возвращаясь из Москвы, а накануне состоялись многочасовые переговоры с российским лидером в Кремле, Президент остановился на востоке страны. В этот субботний день Александр Лукашенко работал в регионах, которые требуют особого внимания, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Шкловский район Могилевской области – здесь главе государства подробно доложили об осенних полевых работах и в районе, и в восточном регионе, и в стране в целом.
Лукашенко в Шкловском районе: нутром чую, что дисциплины в хозяйстве нет! Подробнее.
Проблема в дефиците кадров? Президент уверен – в структурных подходах к работе.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
22 механизатора. Зачем столько людей? Чтобы обработать этот клочок земли. Я с ума бы сошел, если бы у меня так было скошено, как здесь. Я бы косой сам ходил и косил. А ты спокойно на это смотришь. Но это уже психология нынешнего руководителя. Он за порядком не смотрит. А они привыкают к этому. Вот привыкли, и все. Постоянно мне Городец снится. И снится, что я непосредственно опять работаю в Городце. А потом еще во сне думаю: Господи, что я у кого-то что-то прошу, я же Президент. Городец этот не отпускает. Думаю, ну надо заехать.
Конечно, не обошлось без теплых слов и кадров. Глава государства вспомнил вот это фото.
Теперь жизнь изменилась, стала красочнее, но база неизменна. В городе «Городец-Агро» ставка – на животноводство. Хотим лучше жить, должны лучше работать. А то ведь так и держатся на базе, заложенной директором Лукашенко.
Александр Лукашенко:
Ну опять же, как я строил, так оно и осталось. Эти окна – стеклоблоками. Я напрамілы бог ездил (все фондировано было), выпрашивал, чтобы дали стеклоблоки. Чтобы ветер не дул. Оказалось, ветер тут должен быть, но чтоб сквозняком не было. И забивать вот так, в глухомань превращать, смысла нет. Ну это уже вместе с тобой они должны думать, как их модернизировать, чтобы здесь была площадка для откорма. Если бы они, конечно, так кормили быков, как сегодня, и подстилка у них такая была, было бы хорошо, но я уверен, что это не так.
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