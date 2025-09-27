«Порядка здесь нет» – Лукашенко показали бокс механизатора в Шкловском районе

«Лучше работать на земле, чем воевать» – вы, конечно, помните эту фразу нашего Президента, которая как нельзя лучше, по-человечески мудро и по-народному просто объясняет нынешнюю ситуацию в мире и наш взгляд на все это. И именно эту фразу 27 сентября вновь повторил Александр Лукашенко. Возвращаясь из Москвы, а накануне, напомним, состоялись многочасовые переговоры с российским лидером в Кремле, Президент остановился на востоке страны. В этот субботний день Александр Лукашенко работал в регионах, которые требуют особого внимания. Шкловский район Могилевской области – здесь главе государства подробно доложили об осенних полевых работах и в районе, и в восточном регионе, и в стране в целом, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Из любопытных деталей – в поле Президенту продемонстрировали дроны, которые уже стали хорошими помощниками в сельском хозяйстве. А вообще локаций было несколько. И далеко не всем увиденным глава государства остался доволен. Итак, какая критика прозвучала и какие задачи поставлены тем, кто отвечает за аграрный сектор? А еще, о чем Александр Лукашенко говорил с местными жителями. Репортаж Евгения Пустового.

Еще не успели как следует информационно отработать итоги визита Первого в Москву, а сегодня субботним утром глава государства снова в работе. Что называется, по дороге с саммита остановился на востоке страны. К этой части страны – особое отношение. Нуждается в помощи. Вопрос и риторический и конкретный.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Ну что у тебя в Шклове? Сергей Бартош, председатель Шкловского райисполкома:

Ну если посмотреть на показатели, вроде бы неплохо. Целевые все показатели выполняются, даже больше, чем выполняются. Ну а в целом хотелось бы, конечно, лучше. Но где-то зажимаешь, начинают... Александр Лукашенко:

Так и зачем зажимать? Надо управлять районом, результаты делать. А чего у тебя трава не убрана? Второй укос еще по маршруту...

– Вторые укосы мы все убрали. Это третий укос. Достаточно в этом году влаги, вегетации.

– Нет, она высохла на корню. Что ты мне про влагу? Ты, наверное, там не бываешь на этой дороге. Из Копыси – сюда.

– Проезжал...

Зато Президенту хорошо знакомы эти дороги. Некогда убыточный совхоз «Городец-Агро» Александр Лукашенко вывел в хозяйство-миллионер. Тогдашний первый и последний Президент СССР Горбачев даже совет спрашивал тогда еще директора Лукашенко. Теперь Президент Беларуси оценил, к чему пришли в Городце. Президент: кто хочет заработать в Беларуси – может это сделать.