Это кошмар, ужас и полная бесхозяйственность – Лукашенко раскритиковал состояние полей в Городце
Возвращаясь из Москвы, а накануне состоялись многочасовые переговоры с российским лидером в Кремле, Президент остановился на востоке страны. В этот субботний день Александр Лукашенко работал в регионах, которые требуют особого внимания, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Дело ведь не в Городце, а в отношении к делу. Говорим Городец – подразумеваем все нерасторопные хозяйства. В каждом районе есть такие середнячки с неиспользованным потенциалом и медвежьими углами. На языке протокола это звучит, как глава государства отклонился от маршрута. Проехался по полям не вдоль основных магистралей. В реальности – это чревато оргвыводами.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Это кошмар! Это ужас! Тут полная бесхозяйственность. И для показухи возле дороги вроде хорошо. Поехал туда – и страшно смотреть. Там работала техника, она вся твоя? Погрузчики, кормоуборочные, комбайны и прочее. Вся? Там твоей техники, по-моему, нет. Я вижу, что он собрал сюда, чтобы показуху мне устроить. Какую вы мне показуху? Я же вижу, что это не ваша техника. Я с вами разберусь.
Эта поездка была анонсирована давно. Еще в прошлом году на медиафоруме Президент обещал заехать в Городец. Городец в структуре агрохолдинга «Купаловский», но с самостоятельным статусом. А в этот вторник глава государства заслушал доклад управляющего делами. А теперь лично решил проверить состояние дел.
Юрий Назаров, управляющий делами Президента Беларуси:
Есть на это зима, чтобы привести в порядок технику. Сейчас поставим на зимнее хранение, зимой обслужим, наведем порядок с этими мастерскими. Все сделаем. Оно не то что очень плохое. Оно середнячок, но должно быть лучше. Мы его сделаем лучше. Просто поднять культуру производства надо еще.
Но я хочу сказать, что в этом году у них хорошие результаты. Они прибавили почти 1000 тонн зерна. У них по молоку хорошие идут показатели. Они прибавляют к прошлому году. А это все складывается, потому что хорошая кормовая база. Руководитель, наверное, просто Президенту не успел рассказать. У него заложены хорошего качества корма уже. Понимаете? То есть это такая рабочая обстановка. И хорошая обстановка. Динамика хорошая. Не хватило лоска, на мой взгляд, в этом хозяйстве.
Зачем ждать, когда Президент отклонится от маршрута. Ведь можем же работать лучше. Иначе – будет хуже. Не стоит злорадствовать, что конкретной управленческой единице – всем нам. АПК – дело коллективной ответственности.
Сергей Бартош, председатель Шкловского райисполкома:
По сути дела, дефицит кадров вообще везде в районе испытывается, на всех производствах. Но их можно по-разному решать, и поэтому здесь мы отработаем какую-то систему дополнения тех недостающих кадров. Того костяка специалистов, которые есть, они есть. Просто больше надо требовать, как Президент сказал, больше двух раз не спрашивать.
«Упаси бог, это не будет сделано!» Лукашенко дал поручения в Шкловском районе.