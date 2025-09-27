Это кошмар, ужас и полная бесхозяйственность – Лукашенко раскритиковал состояние полей в Городце

Возвращаясь из Москвы, а накануне состоялись многочасовые переговоры с российским лидером в Кремле, Президент остановился на востоке страны. В этот субботний день Александр Лукашенко работал в регионах, которые требуют особого внимания, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Дело ведь не в Городце, а в отношении к делу. Говорим Городец – подразумеваем все нерасторопные хозяйства. В каждом районе есть такие середнячки с неиспользованным потенциалом и медвежьими углами. На языке протокола это звучит, как глава государства отклонился от маршрута. Проехался по полям не вдоль основных магистралей. В реальности – это чревато оргвыводами.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Это кошмар! Это ужас! Тут полная бесхозяйственность. И для показухи возле дороги вроде хорошо. Поехал туда – и страшно смотреть. Там работала техника, она вся твоя? Погрузчики, кормоуборочные, комбайны и прочее. Вся? Там твоей техники, по-моему, нет. Я вижу, что он собрал сюда, чтобы показуху мне устроить. Какую вы мне показуху? Я же вижу, что это не ваша техника. Я с вами разберусь. Эта поездка была анонсирована давно. Еще в прошлом году на медиафоруме Президент обещал заехать в Городец. Городец в структуре агрохолдинга «Купаловский», но с самостоятельным статусом. А в этот вторник глава государства заслушал доклад управляющего делами. А теперь лично решил проверить состояние дел.

Юрий Назаров, управляющий делами Президента Беларуси:

Есть на это зима, чтобы привести в порядок технику. Сейчас поставим на зимнее хранение, зимой обслужим, наведем порядок с этими мастерскими. Все сделаем. Оно не то что очень плохое. Оно середнячок, но должно быть лучше. Мы его сделаем лучше. Просто поднять культуру производства надо еще. Но я хочу сказать, что в этом году у них хорошие результаты. Они прибавили почти 1000 тонн зерна. У них по молоку хорошие идут показатели. Они прибавляют к прошлому году. А это все складывается, потому что хорошая кормовая база. Руководитель, наверное, просто Президенту не успел рассказать. У него заложены хорошего качества корма уже. Понимаете? То есть это такая рабочая обстановка. И хорошая обстановка. Динамика хорошая. Не хватило лоска, на мой взгляд, в этом хозяйстве. Зачем ждать, когда Президент отклонится от маршрута. Ведь можем же работать лучше. Иначе – будет хуже. Не стоит злорадствовать, что конкретной управленческой единице – всем нам. АПК – дело коллективной ответственности.