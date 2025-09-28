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Кто быстрее пропускает через свою границу: поляки, литовцы или латыши? Ответ ГТК

28 сентября 2025 17:39
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Польша сначала закрыла, потом информационно пошумела, а теперь снова с барского плеча открыла коридор и людям, и грузам. Насколько неожиданным было такое решение для белорусских властей, разбирались в программе «Суровый взгляд» на СТВ.

Кто быстрее пропускает через свою границу: поляки, литовцы или латыши? Ответ ГТК-2

Алена Сырова, политический обозреватель: 
А вот по пассажиропотоку, как вы видите, поляки стали быстрее работать, или вот все на том же принципе итальянской забастовки, по которому они в последнее время себя вели?

Кто быстрее пропускает через свою границу: поляки, литовцы или латыши? Ответ ГТК-4

Владимир Орловский, председатель Государственного таможенного комитета Беларуси: 
Работают приблизительно по такому же сценарию, принимают где-то половину от пропускной способности, но я хотел бы отметить, что все равно это лучше, чем работают литовцы и латыши. Вот у них, в самом деле, итальянская забастовка: не больше 100 грузовиков принимают к себе, ну и по легковому направлению тоже ограничено. 

Поэтому все-таки по литовскому направлению и латвийскому ситуация хуже. Стабильно хуже. По польскому направлению вот только закрытие, конечно, создало такую нехорошую ситуацию. А так все-таки движение идет быстрее.

Зачем Польша пытается рассорить Китай и Европу и при чем тут Беларусь? Разбирались в приграничных играх соседки.

# Граница # Александр Орлов # Алена Сырова # Беларусь-Польша

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