Кто быстрее пропускает через свою границу: поляки, литовцы или латыши? Ответ ГТК

Польша сначала закрыла, потом информационно пошумела, а теперь снова с барского плеча открыла коридор и людям, и грузам. Насколько неожиданным было такое решение для белорусских властей, разбирались в программе «Суровый взгляд» на СТВ.

Алена Сырова, политический обозреватель: А вот по пассажиропотоку, как вы видите, поляки стали быстрее работать, или вот все на том же принципе итальянской забастовки, по которому они в последнее время себя вели?

Владимир Орловский, председатель Государственного таможенного комитета Беларуси:

Работают приблизительно по такому же сценарию, принимают где-то половину от пропускной способности, но я хотел бы отметить, что все равно это лучше, чем работают литовцы и латыши. Вот у них, в самом деле, итальянская забастовка: не больше 100 грузовиков принимают к себе, ну и по легковому направлению тоже ограничено.

Поэтому все-таки по литовскому направлению и латвийскому ситуация хуже. Стабильно хуже. По польскому направлению вот только закрытие, конечно, создало такую нехорошую ситуацию. А так все-таки движение идет быстрее.