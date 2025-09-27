Лукашенко тепло пообщался со старыми коллегами: «Все изменились, могу кого-то не узнать»

«Лучше работать на земле, чем воевать» – вы, конечно, помните эту фразу нашего Президента, которая как нельзя лучше по-человечески мудро и по-народному просто объясняет нынешнюю ситуацию в мире и наш взгляд на всё это. И именно эту фразу 27 сентября вновь повторил Александр Лукашенко, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Возвращаясь из Москвы, а накануне, напомним, состоялись многочасовые переговоры с российским лидером в Кремле, Президент остановился на востоке страны. В этот субботний день Александр Лукашенко работал в регионах, которые требуют особого внимания. Шкловский район Могилевской области – здесь главе государства подробно доложили об осенних полевых работах и в районе, и в восточном регионе, и в стране в целом.

Увидев автомобиль со штандартами Первого, люди собрались у мехдвора. Некогда труженики советской закалки нога в ногу шли с Александром Лукашенко. Теперь встречают его аплодисментами. Помнят как ответственного директора совхоза и знают как народного Президента.

Александр Григорьевич, мы вас любим. Спасибо за мир, за землю. Спасибо вам. И спасибо за мирное детство. Это вам. Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Кто вас научил так говорить?

– В школе научили.

– В школе? Ну и слава богу. Хорошо, что хоть вы меня любите. Начальники не любят.

Александр Григорьевич, если вы меня помните, я Галя Тихонова.

– Да, а где ты сейчас?

– Сейчас работаю здесь, возрождаю ремесла. Вот корзинка, смотрите, руками ремесленников.

– А это ваши яблочки?

– Говорят, что у нас не урожай, но у нас урожай.

– Урожай, вас Бог жалеет! Все изменились, могу кого-то не узнать. Президент сразу же заметил Виктора Петакова. После службы в Афганистане он всю жизнь посвятил животноводству. До пенсии работал дояром.

Александр Лукашенко:

Ну иногда тебя вижу по телевизору.

– Я тоже вас всегда смотрю.

– На ферму не ходишь, на комплексы не заглядываешь?

– Не, один раз сходил, посмотрел. Там порядочек был, чистенько, аккуратненько. Даже позавидовал, думаю: вот люди работают, трудятся.

– Не то что мы – руками доили. Феноменально, прошли десятилетия, Александр Лукашенко пережил события мирового значения, а помнит каждого своего соратника по борьбе за развитие Городца. Придется возвращать былое величие.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Вроде бы как было тогда, лет 30-40 назад, так оно и есть. Это мы разберемся с вашими начальниками. В чем тут проблема? Руководитель ваш работает, говорят, здесь совсем немного еще.

– Да, молоденький еще. Надо помогать, а может, потом укоренится тут: работал, трудился.

– Я помню, когда я молоденький сюда пришел, хозяйство было худшим в Советском Союзе. К нам никто не приходил. Тут и соломку не подстилал, чтобы было удобно. Выкарабкивались сами. Ты меня не захваливай.