Белорусский павильон входит в топ самых посещаемых на ВДНХ – гендиректор ОАО «Белресурсы»

Как бы ни хотелось кому-то думать иначе, наш безвиз востребован. Иностранцы едут – с начала года 174 тысячи человек из 38 стран мира, рассказали в проекте «Суровый взгляд» на СТВ. Машины на польских и литовских номерах в потоке – уже давно норма. Про россиян и говорить не стоит – свои люди и самые частые гости в Беларуси. Но даже у них запрос на то, чтобы еще больше нашу страну узнавать, есть. Хотя и дистанционно есть такая возможность. Пример – наш павильон на ВДНХ. Если вы были там последний раз лет 10 назад, знайте: там теперь все совсем по-другому.

Алена Сырова, политический обозреватель:

Эта витрина страны едва вмещает все, что у нас есть, но общее впечатление можно составить и даже кое-что унести с собой.

Александр Скрундевский, генеральный директор ОАО «Белресурсы»:

По оценкам даже администрации ВДНХ, наш павильон входит в топ самых посещаемых павильонов, и каждый год количество посетителей все прибавляется. Так, по итогам прошлого года количество посетителей нашего павильона составило 1 миллион 241 тысячу. За восемь месяцев текущего года уже 924 тысячи, что больше, чем в прошлом году, уже на 28 тысяч. На сегодня павильон, в принципе, окупается розничной торговлей. Наверное, здесь задача даже ставится, с одной стороны, конечно же, реализовать, продать, но со второй стороны это тоже, на мой взгляд, некая реклама нашей продукции, потому что сегодня посетитель, покупатель, придя сюда, может потрогать эту вещь, может примерить, и если сегодня ему это нравится, конечно же, он придет повторно за покупкой. Общаясь с продавцами, говорит, приходил покупатель, купил школьную форму для своего ребенка и сейчас приехал обратно, потому что покупал дороже вещи в несколько раз, но именно качество как бы не то, поэтому они сюда возвращаются. БЕЛАЗ поставили, мы поставили сегодня комбайн «Гомсельмаш», он тоже является довольно активной локацией, шины «Белшины» тоже, которая сегодня для БЕЛАЗов.

Александр Скрундевский:

Это такие локации, где сегодня наши посетители очень любят фотографироваться. Два года назад точно так же мы разместили в павильоне белорусскую хатку. Это, наверное, то место, которое пользуется наибольшей популярностью не только снаружи, но и посетители очень любят посещать это помещение. Как они говорят: отдыхаем душой, есть некое спокойствие, некое такое отсутствие всякой суеты, и вот такое очень популярное место у наших посетителей. Колоссальный интерес именно к Беларуси туристической, мы размещаем постоянно буклеты по туризму. И вплоть до того, что наши консультанты здесь помогают составить маршрут, как лучше поехать, что посмотреть, то есть интерес очень большой.