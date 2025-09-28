Грузопоток на границе с Польшей восстановился. Цифры от ГТК

Польша сначала закрыла, потом информационно пошумела, а теперь снова с барского плеча открыла коридор и людям, и грузам. Насколько неожиданным было такое решение для белорусских властей, разбирались в программе «Суровый взгляд» на СТВ.

Поэтому, конечно, открытие границы – это хорошо для двух сторон. Но, наверное, в первую очередь для польской. Эти дни не дали какого-то серьезного ущерба нашей экономике. Те грузы, которые должны были выйти в Европу, они и вышли. Импорт, который ожидался – где-то такого критического отсутствия сырья либо комплектующих для какого-то предприятия мы не наблюдали. Поэтому было неприятно, но без особых последствий. Алена Сырова, политический обозреватель: А знаете, о чем наши враги рассуждали, какого товара не хватало? Можно было предположить, что комплектующих или чего-то еще. Цветы.

Владимир Орловский, председатель Государственного таможенного комитета Беларуси: Я думаю, тот, кто проиграл от закрытия, тот и выиграл от открытия. Конечно, в первую очередь это польская сторона. Ну и что тут скрывать, закрытие границы плохо действовало и на транзит, и на белорусские грузы.

Владимир Орловский:

Цветы или какой-то скоропортящийся товар, конечно, 10 суток, 2 недели стоять не могут. Поэтому, где смогли, перегрузились в другие грузовики, пошли через другое направление. А те грузы, которые в дороге могут находиться более продолжительное время, в принципе, дождались своего пересечения границы.

Грузопоток, пассажиропоток по автодорожным пунктам пропуска полностью восстановился на тот уровень, который был до закрытия. По грузовому направлению, если у нас на выезд в очереди в период закрытия находилось 1 500 грузовиков, то за эти трое суток уже половина из них вышла. Сейчас в очереди 750 грузовиков находятся.

Что касается легкового направления, пункт пропуска «Варшавский мост» – в очереди находилось порядка 3 тысяч легковых автомобилей. Ну и сейчас порядка полутора тысяч легковых автомобилей. Что касается железнодорожного транспорта, в эти трое суток польская сторона принимала где-то в полтора раза больше, чем до закрытия.

И за счет этого уже треть китайских составов, которые ожидали выезда за границу, в Польшу, уже вышли на сопредельную территорию. Поэтому в целом ситуация нормализуется. Если сохранится такая динамика приема транспортных средств польской стороной, то очереди, я думаю, будут ликвидированы.

Алена Сырова:

За какое время, можете предположить?



Владимир Орловский:

Думаю, по грузовому направлению достаточно быстро, возможно, несколько суток. По легковому так быстро не получится. Очередь будет снижаться, но не так быстро, как по грузовикам.