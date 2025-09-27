Дрон, как и жена, должен быть свой – Президенту доложили, когда в Беларуси будут свои аграрные беспилотники

Возвращаясь из Москвы, а накануне состоялись многочасовые переговоры с российским лидером в Кремле, Президент остановился на востоке страны. В этот субботний день Александр Лукашенко работал в регионах, которые требуют особого внимания, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Подняться надо и можно на новую высоту. Президенту демонстрируют возможности аграрных дронов. Воздушная обработка полей заметно выгоднее и дешевле наземной. Не надо ждать, когда сойдет вода с полей, да и сам летающий аппарат дешевле и мобильнее стандартного трактора. Только тракторы мы производим, а дроны?

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Своего у тебя здесь ничего нет.

– Сейчас мы зато работаем с теми, кто разрабатывает. Наш опыт им очень нужен. На самом деле, лучше поработав, мы подсказываем, что можно сделать лучше на нашей земле.

– Значит, здесь, я повторяю еще раз, своего у тебя ничего нет. Это импортный беспилотник, так? Когда сделаем свой?

– Наша компания услугами внесения занимается. Я на любое готов.

– Ты-то должен знать когда?

– Я знаю, что уже белорусский есть. Он, конечно, еще не совсем…

– Уступает импортному.

– Да, но мы с ними сотрудничаем и делаем лучше.

– Белорусский, это значит 20 % – белорусского, 80 – китайского.

– Все сошлись на том мнении, что дрон, как и жена, должен быть свой. Надо делать любой ценой, как бы тяжело ни было.

– Хорошо, что ты понял, что свою жену надо иметь. Правильно ты говоришь.

С видом на картину аграрного белорусского мира невольно думаешь, что уж лучше дроны пусть опыляют поля, а не разрушают наши дома. И это зависит от каждого, кто получил сегодня конкретные поручения от Президента. И каждого, кто читает этот сюжет. Александр Лукашенко:

Мы встретимся весной у тебя. Но до этого я найду, как тебе задать пару вопросов. Поэтому ты мне расскажешь, как они тебе помогают. А можем ведь работать как надо. В предыдущую инспекцию Шкловского района Президент дал ряд поручений. В том числе по реконструкции комбикормового завода. Сегодня можно этот опыт передавать всей стране.