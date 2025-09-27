Дрон, как и жена, должен быть свой – Президенту доложили, когда в Беларуси будут свои аграрные беспилотники
Возвращаясь из Москвы, а накануне состоялись многочасовые переговоры с российским лидером в Кремле, Президент остановился на востоке страны. В этот субботний день Александр Лукашенко работал в регионах, которые требуют особого внимания, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Подняться надо и можно на новую высоту. Президенту демонстрируют возможности аграрных дронов. Воздушная обработка полей заметно выгоднее и дешевле наземной. Не надо ждать, когда сойдет вода с полей, да и сам летающий аппарат дешевле и мобильнее стандартного трактора. Только тракторы мы производим, а дроны?
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Своего у тебя здесь ничего нет.
– Сейчас мы зато работаем с теми, кто разрабатывает. Наш опыт им очень нужен. На самом деле, лучше поработав, мы подсказываем, что можно сделать лучше на нашей земле.
– Значит, здесь, я повторяю еще раз, своего у тебя ничего нет. Это импортный беспилотник, так? Когда сделаем свой?
– Наша компания услугами внесения занимается. Я на любое готов.
– Ты-то должен знать когда?
– Я знаю, что уже белорусский есть. Он, конечно, еще не совсем…
– Уступает импортному.
– Да, но мы с ними сотрудничаем и делаем лучше.
– Белорусский, это значит 20 % – белорусского, 80 – китайского.
– Все сошлись на том мнении, что дрон, как и жена, должен быть свой. Надо делать любой ценой, как бы тяжело ни было.
– Хорошо, что ты понял, что свою жену надо иметь. Правильно ты говоришь.
С видом на картину аграрного белорусского мира невольно думаешь, что уж лучше дроны пусть опыляют поля, а не разрушают наши дома. И это зависит от каждого, кто получил сегодня конкретные поручения от Президента. И каждого, кто читает этот сюжет.
Александр Лукашенко:
Мы встретимся весной у тебя. Но до этого я найду, как тебе задать пару вопросов. Поэтому ты мне расскажешь, как они тебе помогают.
А можем ведь работать как надо. В предыдущую инспекцию Шкловского района Президент дал ряд поручений. В том числе по реконструкции комбикормового завода. Сегодня можно этот опыт передавать всей стране.
Александр Лукашенко:
Все правильно сделано. Надо еще что-то сделать. Начальник с деньгами, может где-то поможем. Но если надо для людей что-то, которое деньги будет приносить, надо делать. А так прилично смотрится, в отличие от Городца, прилично смотрится этот комплекс. Разбогатеешь, шифер заменишь, пока он работает. Ну пусть стоит.
Внутренние резервы развития в том числе зависят и от порядка в каждом боксе и на каждом комплексе условного хозяйства «Городец-Агро». Все зависит от управленцев и тех, кто рядом. История Городца тому пример.
Александр Лукашенко:
Пока не могу тебе положительную оценку поставить. Наведи мне порядок в районе. Я знаю, здесь трудно. Он знает, он работал здесь. Здесь сложно, здесь люди есть, не глупые, но своеобразные. Поэтому наведи здесь порядок.
В философском плане весна – всегда расцвет. Надежда на развитие. Но процесс развития, как и управленческая деятельность – требуют вовлеченности круглый год. Каждого из нас. А Президент умеет убеждать и своих коллег, и своих подопечных.
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