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«Не надо искать дополнительную возможность для подготовки». Разбираемся, как теперь сдавать экзамены в вуз

04 января 2023 18:53
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Новости Беларуси. Залог успеха – знания. 11-классники 2023-го в предвкушении массовой апробации централизованного экзамена. 28 января всем желающим предложат пройти пробное испытание, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Будут задействованы все 144 пункта, на которых в мае определят итоговый уровень знаний выпускников школ по двум предметам. Централизованный экзамен будут сдавать 54 тысячи человек. 14 мая – русский или белорусский язык, 21 мая – предмет на выбор. В этом году в сфере образования немало нововведений, которые созданы, чтобы каждый будущий абитуриент без лишней скромности смог продемонстрировать свои знания по максимуму. Касаются они и ЦТ. Всего будет работать 41 пункт. Накануне глава государства подписал соответствующий указ.

Что важно не упустить из виду выпускникам школ и чего не следует делать, чтобы не пришлось отложить сдачу экзамена до следующего года? Репортаж Оксаны Семашко.

«Не надо искать дополнительную возможность для подготовки». Разбираемся, как теперь сдавать экзамены в вуз-1

Новые подходы в образовании диктует сама молодежь, а взрослые всегда готовы разумно поддержать. Так вышло и на этот раз. Исходя из современных реалий, накануне глава государства одобрил отвечающие времени правила приема в вузы. В них скооперированы пожелания школьников, их родителей, педагогов, рекомендации Минобра. И вот уже 11-классники 2023-го станут своего рода первопроходцами. По мнению экспертов, испытания сложнее не станут. Конечно, для старательных учеников.

В Беларуси определили сроки проведения централизованного экзамена.

«Не надо искать дополнительную возможность для подготовки». Разбираемся, как теперь сдавать экзамены в вуз-4

Ирина Каржова, начальник управления общего среднего образования Министерства образования Беларуси:
В чем еще преимущества? Раньше это были в школе изложение, контрольная работа, устный экзамен. При сдаче централизованного тестирования это тест. Учитель готовит одновременно и к выпускному экзамену, и к вступительной кампании. Не надо искать дополнительную возможность для подготовки к поступлению в учреждения высшего образования.

Какой второй предмет будут сдавать на централизованном экзамене? Объяснила Ирина Старовойтова.

«Не надо искать дополнительную возможность для подготовки». Разбираемся, как теперь сдавать экзамены в вуз-7

Экономия сил и времени учеников, снижение нагрузки. Все, о чем так просили ранее школьники и их родители. Спрашиваем, будут ли в централизованном экзамене или тестировании задачки сверх базовой школьной программы. Получаем однозначное «нет». Выходит, что теперь можно не тратиться на репетиторов. Меж тем современные школьники уже к марту должны будут повзрослеть и определиться с предметом на выбор. Его предстоит сдать помимо русского либо белорусского языка. Это значит, что именно с результатами знаний по желаемому предмету нужно будет идти в вуз. И как знать, возможно, этот профиль ляжет в основу будущей профессии.

«Не надо искать дополнительную возможность для подготовки». Разбираемся, как теперь сдавать экзамены в вуз-10

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Здесь и сейчас нам нужно сформулировать механизм работы сферы образования на перспективу. Постоянное реформирование и совершенствование после сегодняшнего обсуждения должны быть прекращены. Вообще, это уже возмущает наших людей. И менять правила игры постоянно нельзя (подробнее).

«Не надо искать дополнительную возможность для подготовки». Разбираемся, как теперь сдавать экзамены в вуз-13

Никого не потерять, а знания самых способных, талантливых и одаренных поднять на поверхность, помочь развить их и направить в нужное русло – сегодня задача педагогов. Это ежедневная работа, которую усилят к концу учебного года. Уже 28 января состоится репетиция централизованного экзамена. В каждом районе Беларуси будут открыты специальные пункты – всего их 144. В райцентрах организуют централизованную доставку учеников одиннадцатых классов от школы в сопровождении педагога. В Минске увеличат число общественного транспорта.

«Не надо искать дополнительную возможность для подготовки». Разбираемся, как теперь сдавать экзамены в вуз-16

Внутренний устный экзамен ожидает также будущих педагогов. Все это для того, чтобы в вузе разглядеть абитуриента изнутри, как он рассуждает, что умеет на практике. Плюс еще характеристика поможет рассказать о многом, чем занимался помимо учебы школьник все 11 лет.

«Не надо искать дополнительную возможность для подготовки». Разбираемся, как теперь сдавать экзамены в вуз-19

Оксана Семашко, корреспондент:
Особое внимание в этом году уделят творческим людям, спортсменам, литераторам. На внутренних испытаниях они должны будут показать все свои способности. Как правило, именно такие люди выбирают профессию по призванию.

«Не надо искать дополнительную возможность для подготовки». Разбираемся, как теперь сдавать экзамены в вуз-22

А как к этому прийти, знают и дошкольники. Масштабную профориентацию в нашей стране развернули уже давно. Технопарки, внеурочные секции, посещение вузов и предприятий – все это помогает детям и подросткам присмотреться и подойти к выбору будущей профессии мотивированно и осознанно.

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# Вступительная кампания # общество # Оксана Семашко # Ирина Каржова # Александр Лукашенко # Фотофакт

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