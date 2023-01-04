«Не надо искать дополнительную возможность для подготовки». Разбираемся, как теперь сдавать экзамены в вуз

Новости Беларуси. Залог успеха – знания. 11-классники 2023-го в предвкушении массовой апробации централизованного экзамена. 28 января всем желающим предложат пройти пробное испытание, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Будут задействованы все 144 пункта, на которых в мае определят итоговый уровень знаний выпускников школ по двум предметам. Централизованный экзамен будут сдавать 54 тысячи человек. 14 мая – русский или белорусский язык, 21 мая – предмет на выбор. В этом году в сфере образования немало нововведений, которые созданы, чтобы каждый будущий абитуриент без лишней скромности смог продемонстрировать свои знания по максимуму. Касаются они и ЦТ. Всего будет работать 41 пункт. Накануне глава государства подписал соответствующий указ. Что важно не упустить из виду выпускникам школ и чего не следует делать, чтобы не пришлось отложить сдачу экзамена до следующего года? Репортаж Оксаны Семашко.

Новые подходы в образовании диктует сама молодежь, а взрослые всегда готовы разумно поддержать. Так вышло и на этот раз. Исходя из современных реалий, накануне глава государства одобрил отвечающие времени правила приема в вузы. В них скооперированы пожелания школьников, их родителей, педагогов, рекомендации Минобра. И вот уже 11-классники 2023-го станут своего рода первопроходцами. По мнению экспертов, испытания сложнее не станут. Конечно, для старательных учеников. В Беларуси определили сроки проведения централизованного экзамена.

Ирина Каржова, начальник управления общего среднего образования Министерства образования Беларуси:

В чем еще преимущества? Раньше это были в школе изложение, контрольная работа, устный экзамен. При сдаче централизованного тестирования это тест. Учитель готовит одновременно и к выпускному экзамену, и к вступительной кампании. Не надо искать дополнительную возможность для подготовки к поступлению в учреждения высшего образования. Какой второй предмет будут сдавать на централизованном экзамене? Объяснила Ирина Старовойтова.

Экономия сил и времени учеников, снижение нагрузки. Все, о чем так просили ранее школьники и их родители. Спрашиваем, будут ли в централизованном экзамене или тестировании задачки сверх базовой школьной программы. Получаем однозначное «нет». Выходит, что теперь можно не тратиться на репетиторов. Меж тем современные школьники уже к марту должны будут повзрослеть и определиться с предметом на выбор. Его предстоит сдать помимо русского либо белорусского языка. Это значит, что именно с результатами знаний по желаемому предмету нужно будет идти в вуз. И как знать, возможно, этот профиль ляжет в основу будущей профессии.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Здесь и сейчас нам нужно сформулировать механизм работы сферы образования на перспективу. Постоянное реформирование и совершенствование после сегодняшнего обсуждения должны быть прекращены. Вообще, это уже возмущает наших людей. И менять правила игры постоянно нельзя (подробнее).

Никого не потерять, а знания самых способных, талантливых и одаренных поднять на поверхность, помочь развить их и направить в нужное русло – сегодня задача педагогов. Это ежедневная работа, которую усилят к концу учебного года. Уже 28 января состоится репетиция централизованного экзамена. В каждом районе Беларуси будут открыты специальные пункты – всего их 144. В райцентрах организуют централизованную доставку учеников одиннадцатых классов от школы в сопровождении педагога. В Минске увеличат число общественного транспорта.

Внутренний устный экзамен ожидает также будущих педагогов. Все это для того, чтобы в вузе разглядеть абитуриента изнутри, как он рассуждает, что умеет на практике. Плюс еще характеристика поможет рассказать о многом, чем занимался помимо учебы школьник все 11 лет.