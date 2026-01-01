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После 12 всё только начинается! Как Минск встретил новогоднюю ночь

01 января 2026 11:36
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Новый год – время поздравлений. Они продолжают поступать в адрес Президента и белорусского народа от зарубежных лидеров, руководства международных организаций, известных деятелей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

После 12 всё только начинается! Как Минск встретил новогоднюю ночь-2

Здоровья, счастья и удачи! Пожалуй, за минувшую ночь эти слова прозвучали миллионы раз – как в кругу семьи и домашнего уюта, так и на центральных улицах больших городов и малых поселков. 

О том, как Минск встретил эту волшебную ночь, смотрите видео.

После 12 всё только начинается! Как Минск встретил новогоднюю ночь-4

На площадке возле Дворца спорта до утра продолжался яркий новогодний концерт. Музыкальная ночь получилась с особым репертуаром. Звучали как современные хиты, так и шлягеры на все времена.

После 12 всё только начинается! Как Минск встретил новогоднюю ночь-6

Получаем колоссальное удовольствие от праздника: концерт, люди, настроение. Мы хотим пожелать родному городу Минску оставаться таким же красивым, процветающим, гостеприимным.

После 12 всё только начинается! Как Минск встретил новогоднюю ночь-8

Красота невозможная. Это мой город любимый, поэтому я всегда рада праздник отмечать вместе с окружением. Столько локаций, такая красота, так украшен. Люди приезжают и удивляются, кто никогда не был, что действительно это Минск.

После 12 всё только начинается! Как Минск встретил новогоднюю ночь-10

Праздничные гулянья продолжаются и сегодня, 1 января. Возле Дворца спорта в 8 вечера начнется дискотека под открытым небом. Хедлайнер – артист из России, который хорошо знаком юной публике.

# Новый год

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