После 12 всё только начинается! Как Минск встретил новогоднюю ночь

Новый год – время поздравлений. Они продолжают поступать в адрес Президента и белорусского народа от зарубежных лидеров, руководства международных организаций, известных деятелей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новый год – время поздравлений. Они продолжают поступать в адрес Президента и белорусского народа от зарубежных лидеров, руководства международных организаций, известных деятелей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Здоровья, счастья и удачи! Пожалуй, за минувшую ночь эти слова прозвучали миллионы раз – как в кругу семьи и домашнего уюта, так и на центральных улицах больших городов и малых поселков.
О том, как Минск встретил эту волшебную ночь, смотрите видео.
На площадке возле Дворца спорта до утра продолжался яркий новогодний концерт. Музыкальная ночь получилась с особым репертуаром. Звучали как современные хиты, так и шлягеры на все времена.
Получаем колоссальное удовольствие от праздника: концерт, люди, настроение. Мы хотим пожелать родному городу Минску оставаться таким же красивым, процветающим, гостеприимным.
Красота невозможная. Это мой город любимый, поэтому я всегда рада праздник отмечать вместе с окружением. Столько локаций, такая красота, так украшен. Люди приезжают и удивляются, кто никогда не был, что действительно это Минск.
Праздничные гулянья продолжаются и сегодня, 1 января. Возле Дворца спорта в 8 вечера начнется дискотека под открытым небом. Хедлайнер – артист из России, который хорошо знаком юной публике.